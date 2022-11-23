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Melek Mosso, Harbiye Açık Hava'da annesi ile türkü söyledi! Annesinin sesi hayran bıraktı

Şarkıcı Melek Mosso, Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde verdiği konserde sürpriz bir şekilde sahneye annesini davet etti. Annesiyle türkü söyleyen Mosso, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Son dönemin parlayan yıldızlarından olan Melek Mosso, Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde annesi Hatice Mosso'yu sahneye çağırıp sevenlerine büyük bir sürpriz yaptı.

Ünlü şarkıcı sahnede annesi Hatice Mosso ile birlikte "Mevlam Bir Çok Dert Vermiş" türküsünü beraber söyledi. Anne kızın sürpriz düeti alkış alırken Mosso unutulmaz anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Annemin hayallerini gerçekleştirdim

Başarılı şarkıcı "Hem kendi hayallerimi, hem onun hayallerini gerçekleştirdim. Dünyanın en güzel duygularından biri annemin yüzünü güldürebilmekmiş meğer. Duaların, sevgin, varlığın hiç eksik olmasın hayatımdan. Seni çok seviyorum anneciğim" diyerek duygularını dile getirdi. Anne Hatice Mosso'nun sesinin güzelliği ise hayran bıraktı.

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