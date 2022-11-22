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POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İYİ Parti'li Aytun Çıray'a "Nah alırsın böyle oy" dedi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İYİ Parti milletvekili Aytun Çıray TBMM Bütçe Komisyonu'nda birbirine girdi. Çıray'ın 'ödül' sorusuyla başlayan gerginlik sonrası Hulusi Akar,  “Karşına kamerayı koy, şov yapmak için. Biraz sonra bunları yayınlayacaksın, oy alacaksın. Nah alırsın böyle oy. Bozulmuşsun” dedi. Çıray da "Sen bozulmuşsun" cevabı verdi. Tartışma dakikalarca sürdü...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın bütçesini sundu. FETÖ ile mücadele başta olmak üzere ayrıntılı açıklamalar yapan Bakan Akar'la İYİ Partili Aytun Çıray arasında sert tartışmalar yaşandı. Bakan Akar, kendisini cep telefonu ile görüntüleyen Aytun Çıray'a, “Karşına kamerayı koy, şov yapmak için. Biraz sonra bunları yayınlayacaksın, oy alacaksın. Nah alırsın böyle oy. Bozulmuşsun” diye çıkıştı. O tartışma tutanaklara aynen yansıdı...

O ödülü niye aldınız?

İYİ Partili Aytun Çıray, bütçe görüşmeleri sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a, Türk askerinin başına çuval geçiren ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Raymond Odierno’dan liyakat madalyası almasını gündeme getirdi ve “O ödülü niye aldınız?” diye sordu. Hulusi Akar “Bir tek ben mi aldım, almayan yok” diye savunma yaptı.

Bunları yayınlayacaksın, oy alacaksın. Nah alırsın...

Akar, Çıray’ın “Bu ödülü reddetseydiniz sonuçları ne olurdu? Genelkurmay Başkanı olmanızın önünü keserler miydi?” sözlerine Akar, sinirlendi, masaya vurarak “Karşına kamerayı koy, şov yapmak için. Biraz sonra bunları yayınlayacaksın, oy alacaksın. Nah alırsın böyle oy. Bozulmuşsun” dedi. İkili arasında yaşananlar tutanaklara böyle yansıdı:

O ödülü almasan önünü keseler miydi?

Aytun Çıray: Eski defterleri açmak olacak ama madem buradasınız, Süleymaniye'de Türk askerinin başına çuval geçirilme emrini veren ABD'li komutan Odierno’nun elinde liyakat nişanı aldınız. Sizin bu ödülü aldığınız saatlerde PKK'lılar İdil'de silahlarıyla resmi geçit yapıyordu. TSK'nın kurumsal onurunu yerle bir eden adam aracılığıyla verilen bu ödülü niye kabul ettiniz? Bu ödülü reddetseniz, sonuçları ne olurdu? Genelkurmay Başkanı olmanızınız önünü keserler miydi?

Hulusi Akar: Bir tek ben mi aldım o ödülü? Bilmeden konuşmayın.

Çıray: Acziyetin ifadesi, kendi kişiliğinizi ortaya koyuyorsunuz. Her kim almışsa ayıp etmiştir.

Aynı şeyi ciklet gibi çiğniyorsun

Akar: Karşına televizyonu alıp propaganda yapıyorsun. Boş konuşuyorsun.

Çıray: Bağırarak haklı olamazsın. Sadece acziyetinizi ortaya koyuyorsunuz.

Akar: Aynı şeyi ciklet gibi çiğniyorsun. Aç bak listeye, almayan yok (masaya vurarak).

Çıray: Bu ödülü kimin elinden aldığınız önemli.

Oy için yayınlayacaksın nah alırsın böyle oy

Akar: Karşına kamerayı koy, şov yapmak için. Biraz sonra bunları yayınlayacaksın, oy alacaksın. Nah alırsın böyle oy.

Çıray: Siz bu memlekette Genelkurmay Başkanlığı yaptığınız he. Ne ayıp! İlk defa küfreden bir Genelkurmay Başkanı ile karşılaşıyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde Müsteşarlık yapmış, devletin ne demek olduğunu bilen biriyim. Akıl vermeyin.

Sen bozuksun suçlamaları

Akar: Bozulmuşsun.

Çıray: Sizsiniz bozuk.

Akar: Sen bozuksun. Yazıklar olsun.

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