Uzmanlar 'İlk defe gördük' diye açıkladı! Düzce depremi Büyük İstanbul depreminin habercisi mi?

DÜZCE 5.9 şiddetindeki depremle sarsıldı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bir çok il sallandı. Jeoloji Mühendisi Şerif Barış, "İki büyük deprem sonrası böyle orta büyüklükte bir deprem olması gerçekten ilk defa gördüğüm bir olay" dedi. İTÜ Öğretim Üyesi Ziyadin Çakır ise "Bu gördüğüm kadarıyla İzmit depreminin gerçekleştiği fay hattındaki kırılmayan bir fay parçası vardı. Çok yüksek bir ihtimalle bu hat kırıldı" dedi. Prof. Dr.Şükrü Ersoy ise, ^Beklenen büyük depremin habercisi dedi.

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Saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre deprem, başta Düzce olmak üzere; İstanbul, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, Edirne, Çankırı, Zonguldak, Sakarya illeri ve ilçelerinde hissedildi. Deprem büyük panik yaratırken, deprem uzmanlarından korkutan ve rahatlatan açıklamalar geldi.

İstanbul depreminin öncüsü mü?

5.9 büyüklüğündeki depremden sonra artçı depremlerin meydana geleceğini belirten Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Bu en az 1 hafta 10 gün sürebilir. Buna hazır olmak gerekiyor. Hissetmek ve yıkım aynı şey değil. Şimdiye kadar olumsuz bir Haber yok. Bundan sonra da olmazsa bunu böyle atlatmış olabiliriz. Bu deprem gerçeğinden kurtulmamız anlamını taşımıyor. Bu beklenen İstanbul deprem öncüsü değil. Biz Marmara'da 7 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Daha doğuda" ifadelerini kullandı.

Hiç beklemediğimiz bir yerdi!

Jeoloji Mühendisi Şerif Barış, "Sürpriz bir şey çünkü hiç beklemediğimiz bir yerdi" diyerek şunları söyledi: 5.9-6 büyüklüğü oldukça tabi sarsıcı. Oradaki depremde fay hatlarının gerilimi boşaltmış olması lazım. İki büyük deprem sonrası böyle orta büyüklükte bir deprem olması gerçekten ilk defa gördüğüm bir olay. Türkiye Alp-deprem kuşağında, dolayısıyla biz her zaman deprem olacakmış gibi davranmak zorundayız ve hazır olmak zorundayız. Muhtemelen sığ depremlerdendi."

Daha büyük deprem olasılığı düşük

"Eskişehir'de dahi hissetim. Şiddetli bir deprem inşallah can kaybı yaşanmamıştır" diyen İTÜ Öğretim Üyesi Ziyadin Çakır, "Bu gördüğüm kadarıyla İzmit depreminin gerçekleştiği fay hattındaki kırılmayan bir fay parçası vardı. Muhtemelen bu alüvyon zemin üzerinde bir faydı. Çok yüksek bir ihtimalle bu hat kırıldı. Daha büyük bir deprem olma ihtimali şu an için çok düşük. Bunun artçıları mutlaka olacaktır. Hasarlı binalardan uzak durulması gerekiyor. Daha büyük bir deprem olma olasılığı şu an için çok düşük" dedi.

İstanbul depremini tetikler mi?

"Vatandaşların şu an için hasarlı binalardan uzak durmaları gerekiyor" diyen Çakır, "Yüzeye yakın bir deprem bu depremin hasarını da yükseltiyor. Civarda irili ufaklı faylar ama bu İstanbul depremini tetiklemez. Bu fay 6 büyüklüğünde bir deprem üretebilecek bir deprem değil. Şu an da bütün Düzce ovası tehlikeli, 5 büyüklüğünde artçılar mutlaka gelecektir. Yerleşim yerlerinden uzak durulması gerekiyor. Ben depremi çok kısa hissetim Eskişehir'de çok şiddetli hissedilmedi" ifadelerini kullandı.