Altılı masanın dokuzuncu toplantısı öncesi ziyaretler başladı

Altılı masa Demokrat Parti ev sahipliğinde toplanacak. Toplantı öncesi DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti lideri Meral Akşener'le bir araya geldi.Abone ol
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.
Uysal, 28 Kasım'da DP'nin ev sahipliğinde yapılacak altılı masanın dokuzuncu toplantısı öncesi Akşener ile bir araya geldi.
Basına kapalı görüşmede, Uysal'ın, Akşener'i 28 Kasım'da yapılacak toplantıya davet ettiği ve toplantı gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.