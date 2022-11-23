BIST 4.777
DOLAR 18,63
EURO 19,21
ALTIN 1.041,08
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Esad'la görüşebilirim siyasette küslük olmaz! Görüşme ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Esad'la görüşebilirim siyasette küslük olmaz! Görüşme ne zaman?

CUMHUBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mısır lideri Sisi'den sonra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşebileceğini açıkladı. MHP lideri Devlet Bahçeli dün, Mısır cumhurbaşkanı Sisi'den sonra Beşar Esad'la da görüşülmesini istemişti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşme açıklaması geldi. AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esad ve Sisi ile görüşme olur mu" sorusuna, "Olabilir" cevabı verdi.

"İkinci görüşme ne zaman olur, tarih verilir mi" sorusuna da Erdoğan, "Esad ile görüşme olabilir, siyasette küslük dargınlık olmaz eninde sonunda adımlarımızı atarız." yanıtını verdi. 

2023 seçimlerinden önce görüşecekler

Hürriyet yazarı Abdulkadir Silvi, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beşar Esad'ı Rusya Devlet Başkanı Putin'in buluşturacağını yazmıştı. Görüşmenin yurtdışında bir toplantıda gerçekleşeceğini belirten Selvi, "Esad ile tokalaşma Haziran 2023 seçimlerinden önce gerçekleşecek" bilgisini paylaşmıştı. 

Bahçeli dün 'Esad'la da görüşülsün' demişti...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dünkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar'da görüşmesine tam destek verip, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sisi ile kurduğu temas doğru bir temastır. Arkası getirilmeli, bununla da kalmamalı Esad ile de görüşme vasatı açılmalı. Biz doğrudan ikili görüşmeleri başlatamazsak bozguncular aramızı iyice açacaklardır" çıkışıyla dikkat çekmişti. 

ÖNCEKİ HABERLER
17 yaşında öldürülen Kader Yiğit'in hayatından dram çıktı sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
17 yaşında öldürülen Kader Yiğit'in hayatından dram çıktı sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı
Düzce'de deprem oldu elektrikler kesildi! Bakan Dönmez'den açıklama son durum ne?
Düzce'de deprem oldu elektrikler kesildi! Bakan Dönmez'den açıklama son durum ne?
Serdar Saatçı transferinde gerçek ortaya çıktı: Fenerbahçe'ye Beşiktaş engeli!
Serdar Saatçı transferinde gerçek ortaya çıktı: Fenerbahçe'ye Beşiktaş engeli!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği yıldız futbolcu için devreye girdi!
Galatasaray, Fenerbahçe'nin istediği yıldız futbolcu için devreye girdi!
İyi Partili Başkan AK Parti'ye geçti rozetini Erdoğan taktı
İyi Partili Başkan AK Parti'ye geçti rozetini Erdoğan taktı
Twitch yayıncısı Düzce depremine canlı yayında yakalandı! Euzübillahimineşşeytanirracim
Twitch yayıncısı Düzce depremine canlı yayında yakalandı! Euzübillahimineşşeytanirracim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye kara harekatı mesajı: Teröristlerin tepesine bineceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye kara harekatı mesajı: Teröristlerin tepesine bineceğiz
Hataylı müezzin Rusya'daki yarışmadan birincilikle döndü
Hataylı müezzin Rusya'daki yarışmadan birincilikle döndü
Zehirden farkı yok! Meğer sakın yemeyin denen ne varsa içindeymiş...
Zehirden farkı yok! Meğer sakın yemeyin denen ne varsa içindeymiş...
CHP'li Lütfi Savaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerin dibine sokan açıklama
CHP'li Lütfi Savaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerin dibine sokan açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öğretmeni anlattı: Çok terbiyeli uslu bir öğrenciydi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öğretmeni anlattı: Çok terbiyeli uslu bir öğrenciydi