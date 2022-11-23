Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Esad'la görüşebilirim siyasette küslük olmaz! Görüşme ne zaman?

CUMHUBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mısır lideri Sisi'den sonra Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşebileceğini açıkladı. MHP lideri Devlet Bahçeli dün, Mısır cumhurbaşkanı Sisi'den sonra Beşar Esad'la da görüşülmesini istemişti.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüşme açıklaması geldi. AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esad ve Sisi ile görüşme olur mu" sorusuna, "Olabilir" cevabı verdi.

"İkinci görüşme ne zaman olur, tarih verilir mi" sorusuna da Erdoğan, "Esad ile görüşme olabilir, siyasette küslük dargınlık olmaz eninde sonunda adımlarımızı atarız." yanıtını verdi.

2023 seçimlerinden önce görüşecekler

Hürriyet yazarı Abdulkadir Silvi, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beşar Esad'ı Rusya Devlet Başkanı Putin'in buluşturacağını yazmıştı. Görüşmenin yurtdışında bir toplantıda gerçekleşeceğini belirten Selvi, "Esad ile tokalaşma Haziran 2023 seçimlerinden önce gerçekleşecek" bilgisini paylaşmıştı.

Bahçeli dün 'Esad'la da görüşülsün' demişti...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dünkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar'da görüşmesine tam destek verip, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sisi ile kurduğu temas doğru bir temastır. Arkası getirilmeli, bununla da kalmamalı Esad ile de görüşme vasatı açılmalı. Biz doğrudan ikili görüşmeleri başlatamazsak bozguncular aramızı iyice açacaklardır" çıkışıyla dikkat çekmişti.