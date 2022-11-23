CHP'li Lütfi Savaş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerin dibine sokan açıklama

Gazeteci Gürkan Hacır'ın, CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a yönelttiği soru ve aldığı yanıt, altılı masayı oldukça karıştıracak gibi görünüyor.

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CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili "Kemal Kılıçdaroğlu aday olmazsa ben aday olmak isterim" şeklinde bir açıklama yaptı.

Gazeteci Gürkan Hacır'ın Lütfü Savaş'a yönelttiği "aday olursanız kazanacağınıza inanıyor musunuz" sorusuna ise Lütfü Savaş sonradan pişman olacağı bir cevap verdi. Lütfü Savaş "kazanmasını bilen ve kazanmış kişi kazanır" diyerek kaybeden kişilerin de kaybetmeye mahkum olduğunu ima etti. Bu duruma ise Meral Akşener'in ne tepki vereceği merak konusu oldu.

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