Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: İnşallah yakın zamanda düşecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Darphane'nin 555. yıl etkinliğinde yükselen enflasyonla ilgili açıklama yaptı. Nebati, "İnşallah enflasyondaki tedrici düşüş yakın zamanda gerçekleşecektir” dedi.

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Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Darphane'nin 555. yıl etkinliğinde ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Nebati, Darphane Kazandıran Çeyrek Hesap Sistemi'nin başladığı 1 Mart'tan 23 Kasım'a kadar toplam 13 ton 513 kilogram altın toplandığını, bunun bir rekor olduğunu söyledi.

“Fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızın alım gücünü artırmak için kapsamlı adımlar atıyoruz. İnşallah enflasyondaki tedrici düşüş yakın zamanda gerçekleşecektir”

Nebati açıklamasında “Fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızın alım gücünü artırmak için kapsamlı adımlar atıyoruz. İnşallah enflasyondaki tedrici düşüş yakın zamanda gerçekleşecektir” dedi.

İnceleme başlatıldı

Nebati, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) kripto para işlem platformu FTX'in ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme başlattığını bildirdi.

Nebati ayrıca Kur Korumalı Mevduat hesapları ile ilgili yaptığı açıklamasında da "KKM'nin katkısıyla döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduatlardaki payı, yaklaşık 20 puanlık bir düşüşle yüzde 50,6'ya gerilemiştir" ifadelerini kullandı.