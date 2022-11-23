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Fenerbahçe'de Joao Pedro sürprizi! İtalya'dan talip çıktı...

Fenerbahçe'de Joao Pedro sürprizi! İtalya'dan talip çıktı...

Fenerbahçe'de durumu belirsizliğini koruyan Joao Pedro için İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın harekete geçtiği öğrenildi.

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Fenerbahçe'de Joao Pedro'nun durumu belirsizliğini koruyor. Büyük umutlarla alınan ancak henüz beklenilen katkıyı veremeyen İtalyan futbolcu hakkında net karar verilemedi.

Çizme basınında 30 yaşındaki forvet için haberler çıkmaya da devam ediyor. Son olarak Sampdoria'nın Pedro için harekete geçeceği belirtildi. F.Bahçe yönetimi, Pedro hakkındaki kararı teknik direktör Jorge Jesus'a bıraktı. Portekizli çalıştırıcının kararına göre teklifler değerlendirilecek.

Joao Pedro, Süper Lig'de 10 karşılaşmada forma giydi. Sadece 2-0 kazanılan Kayserispor mücadelesinde katkı verdi. Bu maçta 1 gol, 1 asistle oynadı. Diğer 9 karşılaşmada etkisiz kaldı. Son Giresunspor maçında ise ikinci sarı karttan atılarak oyun dışında kaldı. Sarı-lacivertliler bu maçtan yenilgiyle ayrıldı.

Kalıp savaş vermek istiyor
Fenerbahçe'de kalitesini şu ana kadar gösteremeyen Joao Pedro takımda kalmayı planlıyor. 30 yaşındaki futbolcu "Ben kolay kolay pes etmem. Sonuna kadar mücadele edeceğim" diyerek kendini Dünya Kupası sonrası için motive ediyor. Kulübe bağlarını her fırsatta gösteriyor. Ekvador'un Katar'ı 2-0 yendiği maçtan bir kareyi sosyal medya hesabından yükleyerek bu karşılaşmada 2 gol atan Enner Valencia'yı tebrik etti.

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