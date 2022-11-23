Akşener'den Erdoğan'ın çağrısına yanıt: Biz o kumar masasını dağıtmaya geliyoruz!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt verdi. Akşener, "Bizim hiç o masaya oturma niyetimiz yoktur. Biz saray görünümlü kumar masanızı yıkmaya geliyoruz. " dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'masayı terk ermek üzere konumu gözden geçirmeli' çağırısına Meral Akşener'den yanıt gelmiş ve Akşener "Kumar masasında olmadık' demişti. Erdoğan'a Katar ziyareti sonrası bu cevap sorulmuş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan "Böyle cevap mı olur" diyerek tepki göstermişti.

Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, Erdoğan'ın çağırısına yanıt geldi. Akşener "Heveslenenler için üzgünüm ama bizim o masaya oturmaya hiçbir niyetimiz yoktur" dedi ve şunları kaydetti:

İyi Parti Türkiye'nin demokratikleşmesi davasının neferidir ve evet kumar masasına oturmaya da en küçük bir niyeti yoktur. Çünkü İyi Parti dış politikada zar atmaz. İyi Parti ekonomide rulet oynamaz. Hukukta tombala çekmezi ve milletin geleceği ile asla bahse girmez. Sayın Erdoğan ve küçük ortağının oturduğu masa öyle bir kumar masasıdır ki saray her zaman kazanır. Ortaya sürülen kimi zaman Türk ordusu kimi zaman sınırlarımız kimi zamansa İhvan müslimin, kimi zaman Filistinliler ortaya sürülür. Bu hileli oyun her zaman kasanın kazandığı kazanamadığı yerde de oyunun bozulduğu, ve şartlar ne olursa olsun sürekli milletimizin ütüldüğü kirli bir oyundur. Bizden dahil olmamızı istedikleri masa işte budur. Bu masa bizim gözümüzde 20 yıldır aynıdır. Heveslenenler için üzgünüm ama bizim o masaya oturmaya hiçbir niyetimiz yoktur. Çünkü biz o kumar masasını dağıtmaya saray görünümlü kumarhanenizi de başınıza yıkmaya geliyoruz.