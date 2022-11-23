Kilis'e 3 roket atıldı valilikten jet açıklama geldi!

Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti.

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KİLİS'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden atılan 3 roket düştü.

Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK mensuplarınca atılan roketler, Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki boş araziye isabet etti. Saldırıda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Kilis Valiliği ise, “Terör Örgütü tarafından saat 21.25 sularında Tel Rıfat bölgesinden atılan 3 adet Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Kilis’te sınır hattına düşmüştür.

Herhangi bir can kaybımız ve yaralımız bulunmamaktadır” açıklamasını yaptı.