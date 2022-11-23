Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye kara harekatı mesajı: Teröristlerin tepesine bineceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır." dedi ve kara harekatı için flaş açıklamalar yaptı. Erdoğan Düzce'deki 5,9'luk depreme ilişkin de "'Vahim bir yıkım ve kayıp ile karşılaşmadık'' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Suriye'ye kara harekatı gündemdeyken Erdoğan flaş açıklamalar yaptı ve "Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz." dedi.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık tarihini vererek yaptığı açıklama için de memnuniyet duyduklarını belirtti. Erdoğan "Hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için vizyonlarımızı yarıştıralım projelerimizi kapıştıralım. Muhalefet liderleri de aynı delikanlılığı gösterecekse buyurun 2023'ü demokrasi şölenine çevirelim. " dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Düzce depremi

-Deprem Gölyaka'da çok sayıda binada hasara neden oldu. Kurumlarımız tespit çalışmalarını yürütüyor. Bazı binalarda hasar oldu ama vahim durum yok. Gölyaka depremi yapılan çalışmaların hızlandırılması gerektiğini göstermiştir.

İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı

-İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı failleri ve bağlantıları ile kısa sürede aydınlatılmıştır. Bombayı koyan ve ona yardımcı olan kişiler bulundukları yerlerde yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Bu eyleme karışan kim varsa mutlaka bulunacak dökülen masum kanlarının hesabı sorularak cezası kesilecektir. İstanbul'daki eylemi timsah gözyaşları ile kınayanların gerçek yüzleri operasyonlara verdikleri tepki ile ortaya çıkmıştır. Madem karşımızdakiler kendi sözlerini tutamıyor anlaşmanın gereklerini yerine getiremiyor bizim kendi başımızın çaresine bakma hakkımız doğmuştur. Bu beyanımızın da gerisinde haklı sebepler hakikatler var.

Karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz

-Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 bin 500'ü bulmuştur. Batılı ülkelerin terör örgütünün Suriye'deki kolunu PKK'dan ayrıştırma gayretinin beyhude olduğu ortaya çıkmaktadır. Uçaklarla toplarla SİHA'larla yaptığımız operasyon sadece başlangıçtır. Şeridin bir kısmını oluşturduk adım adım halledeceğiz. Hava harekatlarımızı kesintisiz sürdürürken bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz. Beton tüneller mezarları olacak.

Mesajımız net: Başaramayacaksınız

-Bel altı vuruşları tevessül edilmesinden üzüntü duyuyoruz. İstanbul'da bomba patlatarak Türkiye'nin canını acıtacaklarını sanıyorlar. Diplomatik şantajlarla ülkemizi Türkiye Yüzyılı yolundan döndüreceklerini sanıyorlar biz bu safhaları geçeli çok oldu. Sokakları karıştırmak isteyen vandalları bozguna uğratan, teröristleri açtıkları çukurlara gömen ekonomik tetikçilere eyvallah etmeyen Türkiye'yi hala sinsi yöntemlerle dize getirmeye çalışanlara mesajımız gayet net: Başaramayacaksınız.

-Son dönemlerde ülke içinde ve sınır bölgesinde yoğunlaşan saldırılar terör örgütü ve onu üzerimize salanların hesapları ile ilişkili. Buradan sesleniyorum, milletimi sesleniyorum sizler vasıtası ile hep birlikte çok çalışmış milletimizin her bir ferdinin kalbini kazanmamız şarttır ki Cumhur İttifakı olarak zaferler 2023'ün haziran ayından çıkalım.

Söyleyeceklerim belki ağır olacak ama...

-İçerideki gelişmeleri de takip ediyoruz. Siyaset kelime kökeni olarak yönetmek, eğitmek gibi anlamlara sahiptir. Yönetim sistemini milletimizin teveccühü ile değiştirdik. Ömründe devlet yönetimine dair özellikle sosyal sigortalar genel kurumu hariç herhangi bilgisi tecrübesi olmayan CHP Genel Başkanı'nın devletin yönetme sorumluluğu nutukları atması ayrı komedi olarak karşımıza çıkıyor. Bu zatın öncelikle herhangi vatandaş olarak göstermesi gereken asgari hassasiyetin farkına varması gerekiyor. Söyleyeceklerim belki ağır olacak ama hepsi muhatabının hak ettiği tespitlerdir. Kendi devletini ülkesini mafyaya teslim etmekle itham eden zavallı sorumluluk kavramının yöresinden geçemez. Yurt dışına gittiğinde ne kadar terör destekçisi varsa onların ekmeğine yağ süren gafil sorumluluk lafı ile yan yana gelemez. Teröriste terörist terör örgütüne terör örgütü demeye cesaret edemeyen namert sorumluluktan söz edemez. Dış politikadan söz etmesi yok mu bu noktada insanın sözün bittiği yer diyesi geliyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan edemeyen bu zatın harcadığımız her nefesin fuzuli olduğunu biliyoruz. Haksız, hukuksuz, ahlaksız, pervasız şekilde itham ettiği öğretmeninden polisine çiftçisine muhtarına hakim ve savcısına kadar tüm kamu görevlilerini sahipsiz olmadığını görmesi için kendisine cevap veriyoruz. Bay Kemal bu polisler öğretmenler savcılar hakimler sahipsiz değildir biz varız.

İlk kez vizyon açıklamasından memnuniyet duyduk

Maden bu zat her şeye rağmen ülkenin en büyük partisinin başındadır umudumuzu kaydetmek istemiyoruz. İlk kez vizyon açıklamasından memnuniyet duyduk asıl tartışmak istediğimiz kantar, yarışmak istediğimiz minder burasıdır. Biz muhalefetle polemik siyasetinde değil eser siyasetinde yarışmak istiyoruz. Yeter ki artık kısır siyasi çıkarlarınız anlık hazlarınız için kendi ülkenize insanınıza ihanet derecesine varacak tavırlardan uzak durun.

-Muhalefet pozitif siyaset konusunda samimi ise buradan cumhur ittifakı adına kendilerinin hiçbir eksiklerini yüzlerine vurmayacağız, zayıflıklarının üzerine gitmeyeceğiz, gafları ile dalga geçmeyeceğiz. Dün 2023 hedefleri demiştik bugün Türkiye Yüzyılı diyoruz. Yarın çok daha ileri adımlarla insanımızın karşısında olacağız. Muhalefetin yeni siyaset tarzına ayak uydurması bizi de rahatlatacaktır. Hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için vizyonlarımızı yarıştıralım projelerimizi kapıştıralım. Muhalefet liderleri de aynı delikanlılığı gösterecekse buyurun 2023'ü demokrasi şölenine çevirelim. Ama eski usulde devam etmeye kalkarlarsa da kusura bakmasınlar.