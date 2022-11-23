17 yaşında öldürülen Kader Yiğit'in hayatından dram çıktı sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, 17 yaşındaki Kader Yiğit'i öldürdüğü iddia edilen şüpheli Y.B, şaka yapmak istediği sırada tüfeğin ateş aldığını ileri sürdü. Olaydan sonra ise Kader’in yaşamındaki dram ortaya çıktı.

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Olay, önceki gün Keçiören ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre Kader Yiğit (17), 5 arkadaşı ile vakit geçirdiği esnada arkadaşlarından Y.B.’nin ateşlediği tüfekle vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Yiğit, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Dün çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanan şüpheli Y.B. savcılık ifadesinde, maktul ile sevgili olduklarını, olayın yaşandığı yere yakın gecekonduda ikamet ettiklerini söyledi.

Olay günü, bir arkadaşının yemek daveti üzerine evden birlikte çıktıklarını belirten Y.B, çevredeki başı boş köpeklerden korktuğu için yanına av tüfeğini aldığını ifade etti.

"Havaya kaldırıp tetiğe bastım ancak ateş almadı"

Yemeğin ardından alışveriş yaptıklarını anlatan şüpheli, "Daha sonra eve doğru birlikte yürürken tüfeği havaya kaldırıp tetiğe bastım ancak ateş almadı. Boş olduğunu düşünüp şaka yapmak için Kader'e doğrulttum. Ardından 'Aşkım bakar mısın' diye seslendim. Döndüğü anda tetiğe bastım ve tüfek ateş aldı. Şaka yapmak isterken oldu." ifadelerini kullandı.

Tutuklandı

Kader'i öldürme amacıyla hareket etmediğini iddia eden şüpheli, yaşanılanlardan pişman olduğunu söyledi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Y.B, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Ailesi şüphelilerden şikayetçi oldu

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, Kader Yiğit’in ailesi, şüphelilerden şikâyetçi oldu. Aile, “Yanlışlıkla olan bir şey yok, bu bir kadın cinayeti. Kader’i öldürdüler. Kaza süsü vermek istiyorlar” dedi. Aile, avukatları aracılığıyla verdiği şikâyet dilekçesinde, “4 görgü tanığı da farklı ifadeler veriyor. İfadeleri çelişkili, Kader uzun namlulu silahla vuruluyor. Uzun namlulu silahın kullanılmasında yanlışlıkla birini öldürmek olmaz, hayatın olağan akışına aykırı. Olayın aydınlatılması gerek, şüphelilerin yargı önünde hesap vermelerini istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Hayatı dram

Kader Yiğit, Keçiören’de oturan 3 çocuklu bir ailenin en küçük kızıydı. Babası annesine şiddet uygulayınca aile dağıldı. Kader ile 2 kardeşi devlet korumasına alınarak, Çocuk Esirgeme Kurumu’na yerleştirildi. Yıllarca Çocuk Esirgeme Kurumu’nda kalan 3 kardeş daha sonra buradan ayrılarak anneleriyle yaşamaya başladı.

Kamuda kadroya alınacaktı

Kader Yiğit hayatını kaybetmeseydi gelecek yıl 18 yaşına girecekti ve devletin yetiştirme yurtlarında kalanlara tanıdığı hak ile kamu kuruluşlarında kadroya yerleştirilecekti.