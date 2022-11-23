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Twitch yayıncısı Düzce depremine canlı yayında yakalandı! Euzübillahimineşşeytanirracim

Twitch yayıncısı Düzce depremine canlı yayında yakalandı! Euzübillahimineşşeytanirracim

DÜZCE'de merkez üssü Gölyaka olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bir Twitch yayıncısı ise depreme yayın sırasında yakalandı. Korku dolu o anlar saniye saniye görüntülendi.

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme Baboli isimli Twitch yayıncısı canlı yayında yakalandı. Yayına yansıyan görüntülerde, yayıncının ilk olarak kamerası sallanmaya başlandı. Daha sonra kendisini bir şeyin salladığını söyledi.

Deprem olduğunu fark eden yayıncı, "Deprem oluyor... Çok fena deprem oluyor... Euzübillahimineşşeytanirracim" dedi. Büyük panik yaşayan yayıncı, sandalyesinin arkasına sığınmaya çalışsa da sonra yayını terk etti.

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