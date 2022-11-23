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Deprem anının en net kaydı! 17. saniyeden sonrasına dikkat depremin şiddetini artırdığı o anda...

DÜZCE depreminin en net görüntülerinden biri bu video kaydında yer aldı. İstanbul'daki bir evde güvenlik kamerası depremi en başından itibaren kaydetti. Depremin şiddetlendiği anlar ev sahiplerini yataklarından fırlattı.

DÜZCE'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem o kadar şiddetliydi ki İstanbul'da da aynı yoğunlukta hissedildi. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan deprem anı görüntüleri ise sarsıntının etkisini en net şekilde ortaya koydu. Önce küçük sarsıntılarla başlayan deprem şiddetini artırdığında ev halkını yataklarından fırlattı. 

Çök kapan yapamadık

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye genelinde deprem tatbikatı yapılmıştı. Deprem anında 'çök kapan' alışkanlığı oluşturmak için yapılan tatbikat yaşadığımız ilk büyük depremde herkesi sınıfta bıraktı. Şiddetli sarsıntıyı sırasında kimsenin aklına 'çök kapan' yapmak gelmedi. 

103 artçı sarsıntı daha oldu

AFAD'dan gelen son bilgilendirmeye göre 5.9 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntıları sürüyor. Bugün sabaha karşı 04:08'de Gölyaka (Düzce) da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden sonra saat 09:30 itibarıyla büyüklükleri 0.9 ile 4.3 arasında değişen 106 adet artçı deprem meydana geldi. AFAD deprem bölgesindeki hasarlı yapılara girilmemesi uyarısı yayınladı. 

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