Şu anda deprem oluyor TGRT spikeri Düzce depremine canlı yayında yakalanınca...

DÜZCE depremi esnasında yayında olan TGRT spikeri o anları canlı canlı hissetti. 'İstanbul'da deprem oluyor' diyen spikerin serin kanlı kalması dikkat çekti. Sarsıntı sürdükçe de bir an endişeyle etrafa baksa da yayına devam etti.

DÜZCE'deki 5.9 büyüklüğündeki deprem bütün Marmara illerinde hissedildi. İstanbul'da bunlar arasındaydı. TGRT spikeri o anlarda canlı yayında haber sunuyordu. Stüdyo sallanmaya başlayınca spiker 'Şu anda deprem oluyor' diyerek canlı yayında son dakikayı duyurdu.

Deprem şiddetini artırdığında ise spiker bir an için endişeyle etrafına bakınsa da yayına devam etti...