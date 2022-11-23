BIST 4.804
DOLAR 18,63
EURO 19,26
ALTIN 1.042,82
GÜNCEL

Şu anda deprem oluyor TGRT spikeri Düzce depremine canlı yayında yakalanınca...

DÜZCE depremi esnasında yayında olan TGRT spikeri o anları canlı canlı hissetti. 'İstanbul'da deprem oluyor' diyen spikerin serin kanlı kalması dikkat çekti. Sarsıntı sürdükçe de bir an endişeyle etrafa baksa da yayına devam etti.

DÜZCE'deki 5.9 büyüklüğündeki deprem bütün Marmara illerinde hissedildi. İstanbul'da bunlar arasındaydı. TGRT spikeri o anlarda canlı yayında haber sunuyordu. Stüdyo sallanmaya başlayınca spiker 'Şu anda deprem oluyor' diyerek canlı yayında son dakikayı duyurdu. 

Deprem şiddetini artırdığında ise spiker bir an için endişeyle etrafına bakınsa da yayına devam etti... 

Sitene Ekle
Etiketler
İlgili İçerikler
Düzce depremi Zonguldak'ı vurdu! Depremin şiddeti güvenlik kamerasına böyle yansıdı! Düzce'deki depremin görüntüleri ortaya çıktı! Hepsi yerle bir oldu: İşte o anlar saniye saniye kamerada! Düzce'deki 5.9'luk depremin sesi tüyleri diken diken etti! İşte o dehşet anları NTV haber spikeri canlı yayında depreme yakalandı o anlar böyle görüntülendi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Adana'da THY uçağı kuş sürüsüne çarpmamak için pisti pas geçti! O anlar kamerada...
Adana'da THY uçağı kuş sürüsüne çarpmamak için pisti pas geçti! O anlar kamerada...
Düzce depremini hissedenler korku dolu o anları anlattı: "Kıyamet kopuyor sandım, bağıramadım bile..."
Düzce depremini hissedenler korku dolu o anları anlattı: "Kıyamet kopuyor sandım, bağıramadım bile..."
Düzce depremi Zonguldak'ı vurdu! Depremin şiddeti güvenlik kamerasına böyle yansıdı!
Düzce depremi Zonguldak'ı vurdu! Depremin şiddeti güvenlik kamerasına böyle yansıdı!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Düzce'deki depremin görüntüleri ortaya çıktı! Hepsi yerle bir oldu: İşte o anlar saniye saniye kamerada!
Düzce'deki depremin görüntüleri ortaya çıktı! Hepsi yerle bir oldu: İşte o anlar saniye saniye kamerada!
Düzce'deki 5.9'luk depremin sesi tüyleri diken diken etti! İşte o dehşet anları
Düzce'deki 5.9'luk depremin sesi tüyleri diken diken etti! İşte o dehşet anları
NTV haber spikeri canlı yayında depreme yakalandı o anlar böyle görüntülendi
NTV haber spikeri canlı yayında depreme yakalandı o anlar böyle görüntülendi
Depremin görüntüsü çıktı! İstanbul ve Ankara da sallandı
Depremin görüntüsü çıktı! İstanbul ve Ankara da sallandı
Melek Mosso, Harbiye Açık Hava'da annesi ile türkü söyledi! Annesinin sesi hayran bıraktı
Melek Mosso, Harbiye Açık Hava'da annesi ile türkü söyledi! Annesinin sesi hayran bıraktı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İYİ Parti'li Aytun Çıray'a "Nah alırsın böyle oy" dedi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İYİ Parti'li Aytun Çıray'a "Nah alırsın böyle oy" dedi
Suudi Arabistan Messi'li Arjantin'i 2-1 yenince Arap spiker çıldırdı! Petrol kuyusu esprileri olay
Suudi Arabistan Messi'li Arjantin'i 2-1 yenince Arap spiker çıldırdı! Petrol kuyusu esprileri olay
Samsun’da tramvay yokuşu çıkamadı: Yolcuları korkutan anlar!
Samsun’da tramvay yokuşu çıkamadı: Yolcuları korkutan anlar!