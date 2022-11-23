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Adana'da THY uçağı kuş sürüsüne çarpmamak için pisti pas geçti! O anlar kamerada...

ADANA Havalimanında bir uçak, inişe geçtiği sırada önüne kuş sürüsü çıkınca pisti pas geçmek zorunda kaldı. O anlar kameralara yansıdı

THY uçağı, Adana Havalimanına iniş yapmak için alçalmaya başladı. Bu sırada uçağın önüne kuş sürüsü çıkınca pilot, kuşlara çarpmamak için iniş yapmak yerine yeniden havalanarak pisti pas geçti. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Uçağın daha sonra sorunsuz bir şekilde iniş yaptığı öğrenildi.

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