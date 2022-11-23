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Düzce'deki 5.9'luk depremin faturası gün ağarınca ortaya çıktı! Dehşete düşüren fotoğraflar...

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Düzce'deki 5.9'luk depremin faturası gün ağarınca ortaya çıktı! Dehşete düşüren fotoğraflar...

Düzce'de gece saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli deprem, İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilirken bazı deprem nedeniyle bazı yerlerde hasar meydana geldi. 5.9 büyüklüğündeki depremin faturası ise asıl gün ağarınca ortaya çıktı.

Düzce'deki 5.9'luk depremin faturası gün ağarınca ortaya çıktı! Dehşete düşüren fotoğraflar...

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Çay Mahallesi'ndeki bazı evlerde hasar meydana geldi.

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Düzce'deki 5.9'luk depremin faturası gün ağarınca ortaya çıktı! Dehşete düşüren fotoğraflar...

Düzce'de meydana gelen 5,9'luk deprem sonrası paniğe kapılan bazı vatandaşlar evlerinden atladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da toplam 35 yaralının olduğunu 1 kişinin durumun yüksekten atlama nedeniyle ağır olduğunu söyledi

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Düzce'deki 5.9'luk depremin faturası gün ağarınca ortaya çıktı! Dehşete düşüren fotoğraflar...
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Düzce'deki 5.9'luk depremin faturası gün ağarınca ortaya çıktı! Dehşete düşüren fotoğraflar...
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