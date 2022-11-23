Düzce'deki 5.9'luk depremin faturası gün ağarınca ortaya çıktı! Dehşete düşüren fotoğraflar...

Düzce'de meydana gelen 5,9'luk deprem sonrası paniğe kapılan bazı vatandaşlar evlerinden atladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da toplam 35 yaralının olduğunu 1 kişinin durumun yüksekten atlama nedeniyle ağır olduğunu söyledi