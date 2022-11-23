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Düzce depremiyle ilgili ürküten açıkladı! 700 bin ton dinamit patlamasına eş

Düzce depremiyle ilgili ürküten açıkladı! 700 bin ton dinamit patlamasına eş

DÜZCe merkezli İstanbul dahil 9 şehirde hissedilen 5.9 şiddetindeki depremle ilgili deprem bilimci İTÜ Öğretim Üyesi Okan Tüysüz depreme ilişkin, "700 bin ton dinamit patlamasına eşdeğer enerji patlaması eş değer" açıklamasını yaptı.

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğünde deprem İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, ve İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. İTÜ Öğretim Üyesi Okan Tüysüz depreme ilişkin, "700 bin ton dinamit patlamasına eşdeğer bir enerji patlaması yaşandı. Dolayısıyla niçin bu kadar geniş bir alanda hissedildiği sorusunun cevabı da salınan bu enerji miktarıyla alakalı." açıklamasını yaptı.

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