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Ömer Demir tencere darbesi dedi CNN Türk yayını sonrası bazı ürünler yüzde 49 ucuzladı

Ömer Demir tencere darbesi dedi CNN Türk yayını sonrası bazı ürünler yüzde 49 ucuzladı

CNN TÜRK'teki gıda zammı yayınının ardından bazı zincir marketlerdeki bazı ürünlerin fiyatlarında indirim oldu. Detayları, CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurul Başkanı Ömer Demir anlattı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ürünlerdeki fahiş fiyat artışlarına ilişkin, "Para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor" diyerek para cezasının dışında atılacak adımlar konusunda yeni cezaların sinyalini verdi. Sert yaptırımlar gelecek. Ama bu fiyat artışının temelinde neler var?

Türkiye Ziraat Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurul Başkanı Ömer Demir, CNN TÜRK yayınında fiyat artışını ürünler üzerinden örnekler gösterdi. Fiyat artışların özellikle bilinçli yapıldığını söyledi. "Mutfakta tencere darbesi yapıyorlar" dedi.

Ömer Demir, "Bu durumun arkasında başka şeyler var. Patates, soğan fiyatı muzu geçti. Mutfakta muz olmadan yemek yapabilirsiniz. Ama patates ve soğan olmadan yemek yapamayız. Para kazanmanın dışında geçmişte yapamadıklarını 17-25'te 15 Temmuz'da bu ülkeye diz çöktüremediler şimdi bunu gıdayla yapmaya çalışıyorlar.

Mutfakta yangın çıkartmaya çalışıyorlar. Tencere darbesi yapıyorlar. Çok açık ve net. Fahiş fiyatla milleti galeyana getirmek istiyorlar. Patates fiyatının muzu geçtiği görülmüş şey mi? 2-3 tane firmaları var, birinden ötekine satıyorlar. Fırsatçılara para cezası fayda etmiyor. Postmodern gıda darbesi yapıyorlar.

"Ceza 9.5 milyon TL ciroları 174 milyar TL"

Bir kaç aydır mazota zam mı geldi peki dövizde artış mı var. Yok. Hatta düşme meydana geldi. Peki bu girdilerin düşmesine rağmen bunları nasıl açıklayacaksınız? Marketlere kesilen toplam ceza 9.5 milyon TL. 4 marketin cirosu 174 milyar TL" dedi.

CNN TÜRK yayını sonrası bazı ürünler yüzde 49 ucuzladığı görüldü. 

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