Fas Hırvatistan maçı kaç kaç bitti? Fas Hırvatistan maçı özeti izle

2022 Dünya Kupası'nda futbol heyecanı son finalist Hırvatistan ile Fas arasında oynanan mücadele ile devam etti. F Grubu'ndaki ilk maçında Fas'a diş geçiremeyen Luka Modric'li Hırvatistan sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Öte yandan Beşiktaş'ın tecrübeli savunmacısı Romain Saiss zorlu mücadelede ilk 11'de forma giydi. İşte detaylar...

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Hırvatistan ile Fas, Al Bayt Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşamda iki ekip de girdiği gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve karşılaşma başladığı skorla sona erdi.

Bu sonuçla grupta iki ekip de puanını 1'e çıkardı.

Fas'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Beşiktaşlı futbolcu Romain Saiss mücadelede 90 dakika görev yaptı.

Kuzey Afrika ekibi, F Grubu'ndaki ikinci maçında Belçika ile karşı karşıya gelecek. Hırvatistan'ın ikinci maçtaki rakibi ise Kanada olacak. Mücadeleler 27 Kasım Pazar günü oynanacak.

İLK 11'LER

FAS: Bounou, Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui, Amrabat, Ounahi, Amallah, Ziyech, En Nesyri, Boufal.

HIRVATİSTAN: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Brozovic, Modric, Kovacic; Vlasic, Perisic, Kramaric.

Hırvatların lideri Modric

Hırvatistan'ın Dünya Kupası'nda en güvendiği isimlerin başında deneyimli yıldızı Luka Modric geliyor.

Real Madrid forması giyen orta saha oyuncusu, teknik direktör Zlatko Dalic'in de saha içi lideri olarak ön plana çıkıyor.

Hırvatistan 6. kez Dünya Kupası'nda

Hırvatistan Milli Takımı, 6. kez Dünya Kupası'nda mücadele ediyor.

Organizasyon tarihinde 23 maç yapan Hırvatlar, bu maçlardan 11'ini kazandı, 4'ünden beraberlikle, 8'inden de mağlubiyetle ayrıldı.

Son Dünya Kupası'nda final oynayarak tarihinin en büyük başarısını elde eden Hırvatistan, final maçında Fransa'ya 4-2 kaybetti.

Hırvatistan, Dünya Kupası tarihi boyunca 35 gol attı, kalesinde 26 gol gördü.

Fas ikinci kez gruptan çıkma peşinde

Dünya Kupası'na daha önce 5 kez katılan Fas, tarihinde ikinci kez grup aşamasını geçmek istiyor.

Organizasyon tarihinde 16 maça çıkan Fas, bu müsabakalardan 2'sini kazandı, 5'inden beraberlikle, 9'undan mağlubiyetle ayrıldı. Fas, Dünya Kupası tarihi boyunca 14 gol attı, kalesinde 22 gol gördü.

Son olarak Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası'na katılan Fas, grubunda oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Fas, İran ve Portekiz'e 1-0'lık sonuçla mağlup olurken, İspanya ile 2-2 berabere kaldı.