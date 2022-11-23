Avrupa Parlamentosu, Rusya'yı 'terörizm sponsoru devlet' ilan etti

Avrupa Birliği'nden Rusya ile ilgili yeni karar. Avrupa Parlamentosu, Ukrayna'ya yönelik işgal başlatan "Terörizm sponsoru devlet" olarak tanımayı öngören tasarıyı kabul etti.

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Avrupa Parlamentosu, Ukrayna'ya yönelik işgal başlatan "Terörizm sponsoru devlet" olarak tanımayı öngören tasarıyı kabul etti. Euroonews'da yer alan habere göre, Avrupa Parlamentosu'nda bugün yapılan oylamada, Moskova'nın Ukrayna'da enerji altyapısı, hastaneler, okullar ve sığınaklar gibi sivil hedeflere yönelik askeri saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirten Strazburg merkezli Parlamento, Rusya'yı 'terörizmin devlet sponsoru' olarak tanımlama kararı aldı.

Strazburg'da 494 lehte (58 aleyhte ve 44 çekimser) oyla kabul edilen metinde AP üyeleri Rusya'yı "terörizmin devlet sponsoru ve terörist araçlar kullanan bir devlet" olarak tanımlıyor.

AP milletvekilleri bu adımla Rusya'yı, 'terörizmin devlet sponsoru' ilan ederek Devlet Başkanı Vladimir Putin ve hükümetinin Ukrayna'da işlediği belirtilen suçlardan ötürü uluslararası bir mahkeme nezdinde sorumlu tutulmasına zemin hazırlamak istiyor.

Ancak Avrupa Birliği'nin söz konusu kararı destekleyecek yasal bir çerçevesi bulunmadığından karar büyük ölçüde sembolik bir nitelik taşıyor.