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Dünya Kupası'nda sürpriz sonuç! Japonya geri düştüğü maçta Almanya'yı mağlup etti

Dünya Kupası'nda sürpriz sonuç! Japonya geri düştüğü maçta Almanya'yı mağlup etti

Almanya, 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Japonya'ya 2-1 kaybetti.

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2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nun ilk haftasında Almanya ile Japonya karşı karşıya geldi. Uluslararası Halife Stadı'nda oynanan mücadeleyi Japonya 2-1 kazandı.

Almanya 33. dakikada İlkay Gündoğan penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Japonya'da 75. dakikada Doan ve 83. dakiakda Asano'nun kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Japonya bu sonuçla puanını 3'e çıkardı. Almanya ise Dünya Kupası'na puansız başladı. 

E Grubu'nun ikinci haftasında İspanya - Almanya ve Japonya - Kosta Rika maçları oynanacak.

Almanya da Arjantin'le aynı kaderi yaşadı
Bu sonucun ardından Japonya, turnuvada büyük bir sürprize imza attı ve gruba 3 puanla başladı. Almanya ilk maçta puan alamadı.

Almanya, gruptaki ikinci maçında İspanya ile karşılaşacak. Japonya ise Kosta Rika ile kozlarını paylaşacak.

Hatırlanacağı üzere bir diğer favori Arjantin de Suudi Arabistan'a yenilerek turnuvaya kötü başlamıştı.

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