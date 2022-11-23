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Eşi otomobilde kendisi yol kenarında ölü bulundu! Detaylar kan dondurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eşi otomobilde kendisi yol kenarında ölü bulundu! Detaylar kan dondurdu

 KONYA'nın Çumra ilçesinde bir çiftin ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada, kocanın karısını öldürüp intihar ettiği tespit edildi.

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Tali yolda Fadime Dağlı'nın (47) otomobilde, kocası Mehmet Dağlı'nın (43) da yol kenarında ölü bulunması üzerine soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Mehmet Dağlı'nın eşini tabancayla öldürdükten sonra araçtan inerek, aynı silahla intihar ettiği bilgisine ulaştı.

Uzaklaştırma kararı verilmiş

Dört çocuk sahibi olduğu öğrenilen çiftin şiddetli geçimsizlik yaşadıkları, eşini ölümle tehdit ettiği için Mehmet Dağlı hakkında 1 yıl uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı.

Öte yandan, çiftin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Çumra Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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