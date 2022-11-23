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Durumu ağır denen Sergen Deveci'den yeni haber geldi!

Durumu ağır denen Sergen Deveci'den yeni haber geldi!

Geçtiğimiz gün Amasya'da gerçekleşen kazada ağır yaralanan oyuncu Sergen Deveci, ameliyat oldu. Deveci'nin doktorları, oyuncunun önlem amaçlı uyutulduğunu açıkladı.

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İki gün önce Amasya’da, turneden dönen tiyatro oyuncularını taşıyan minibüsün bir tıra çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralanmıştı. Yaralananlar arasında bulunan Sergen Deveci ise bugün ameliyat oldu. Geçirdiği operasyonun yorucu olması nedeni ile yoğun bakıma alınan Deveci, önlem amaçlı uyutuldu.

Habertürk'te yer alan habere göre; boynunda ve omurgasında kırıklar bulunan oyuncunun doktorları, operasyonun sekiz saat sürdüğünü bildirdi. Ameliyatın tahmin edilenden daha iyi geçtiğini söyleyen doktorlar, Deveci'nin sağlık durumu ile ilgiyi detaylı bilgiyi oyuncu uyandıktan sonra paylaşacaklarını kayıtlara geçirdi.

Ne olmuştu?

Karadeniz turnesinde olan "Baş Belası" isimli tiyatro oyununun ekibini taşıyan minibüs, dönüş yolunda kaza yapmıştı. Amasya'nın Merzifon ilçesinde, minibüsün bir tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada oyuncular Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetmiş, 8 kişi ise yaralanmıştı.

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