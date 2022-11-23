Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan İyi Parti'den AK Parti'ye geçti

NAZİLLİ Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan İYİ Parti'den ayrılıp AK Parti'ye geçti. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın rozetini AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Nazilli Belediye Başkanı'nın transferi ile AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirdi.

Abone ol

AYDIN Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, bugün AK Parti'ye katıldı. İyi Parti'den ayrılan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın rozetini AK Parti grubunda Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Emrinizdeyim...

İyi Parti'den AK Parti'ye transfer olan Kürşat Engin Özcan rozeti takılınca 'çok mutluyum' diyerek şunları söyledi:

-"Dünya ve ülkemiz ciddi bir sıkıntıdan ve zorlu dönemden geçiyor. Bu zorlu dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı milli birlik ve beraberlik davetine icabet etmemek olmazdı. Kendisine teşekkür ediyorum. Hüsnükabullerinden dolayı bu büyük aileye minnettarım. Millete ve memlekete hizmet etmek için her zaman emrinizdeyim".