Temel Karamollaoğlu'ndan 'Sisi mi Binali Yıldırım mı' eleştirisi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile tokalaşmasını olumlu buldu. 2018 yerel seçimlerinde Erdoğan'ın 'Sisi mi Binali Yıldırım mı' açıklamasını eleştiren Karamollaoğlu, "Müslüman ülkeler kendi sorunlarını kendi aralarında çözsünler dediğimizde bizlere söylenmedik laf bırakmadınız. Biz iki yüzlü siyaset görmekten bıktık.” dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin konularda açıklamalarda bulundu.

Terörün ırkının, mezhebinin ve siyasi partisinin olmadığını belirten Karamollaoğlu, "Terörle siyasi kazanç asla bir araya gelmeyecek iki mefhumdur." ifadesini kullandı.

"Hep birlikte terörü lanetlemekle mükellefiz"

Bir bütün olarak terörle ortak mücadele kararlılığı gösterilmesi gerektiğini kaydeden Karamollaoğlu, toplumu kutuplaştırmak isteyenlere seslenerek, şöyle devam etti:

"Hiç kimse, patlayan bombalar, yitirilen canlar ve Mehmetçiklerimizin mücadelesi üzerine siyasi hesap yapmaya kalkmamalı. Biz, benzer senaryoları defalarca tecrübe etmiş bir milletiz. Bugüne kadar ne teröre boyun eğdik ne de terör üzerinden siyaset yapanlara prim verdik. Herkes şunu bilmelidir ki devlet devlettir, hükümet hükümettir, terör de terördür. Devlet hepimizin devletidir. Terör 85 milyon insanımızı hedef alıyor ve hep birlikte terörü lanetlemekle mükellefiz. Hükümet ise yanlışı ile doğrusu ile sandıkta millete hesap vermek mecburiyetindedir. Terörle mücadeleyle siyasetin s'si dahi bir araya gelmemelidir."

Terörle mücadelede adalet, eğitim, ekonomi, gibi başlıklardan bağımsız olarak meseleye yaklaşılamayacağını dile getiren Karamollaoğlu, "Terörle mücadele söz konusu olunca dış politika bunların hepsinden öne çıkar." dedi.

Sisi ile görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmesini değerlendiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “İstanbul seçimlerinde 'Sisi mi Binali Yıldırım mı' diye bu cümleleri seçim malzemesi yaptınız. Dış politika da elbette normalleşmek doğrudur. Biz Müslüman ülkeler kendi sorunlarını kendi aralarında çözsünler dediğimizde bizlere söylenmedik laf bırakmadınız. Biz iki yüzlü siyaset görmekten bıktık.” dedi.