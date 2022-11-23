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İstanbul'daki terör saldırısında ölen Ecrin'in adının verildiği okula tabela asıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'daki terör saldırısında ölen Ecrin'in adının verildiği okula tabela asıldı

İSTANBUL'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Ecrin Meydan'ın adının verildiği okula tabelası asıldı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimlerinin okullarda yaşatılacağını açıklamasının ardından Ecrin'in adı 4'üncü sınıfta okuduğu Mithatpaşa İlkokuluna verildi.

Adı "Mithatpaşa Ecrin Meydan İlkokulu" olarak değiştirilen okula yeni tabelası asıldı.

Öte yandan Adana Valisi Süleyman Elban, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Ecrin kızımızın ismini, okuduğu okul olan Mithatpaşa İlkokulu'nda yaşatacağız. Minik meleğimizin ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'daki terör saldırısında Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki kızı Ecrin'in de aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetmiş, anne Mevlüdiye Meydan'ın da arasında olduğu 81 kişi yaralanmıştı.

Mevlüdiye Meydan tedavisinin ardından taburcu edilmiş, ailenin İstanbul'a Yusuf Meydan'ın kardeşinin nişanı için gittiği öğrenilmişti. Baba ve kızının cenazesi, 14 Kasım'da defnedilmişti.

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