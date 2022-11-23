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Bakan Muş'tan zincir marketlere ilişkin açıklama! Çok farklı uygulamalar...

Bakan Muş'tan zincir marketlere ilişkin açıklama! Çok farklı uygulamalar...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, zincir marketlere ilişkin iddialar konusunda, "Piyasa koşulları içinde, serbest piyasa ilkelerine aykırı davrandıkları yerde, mevzuatın el verdiği ölçüde idari ve cezai yaptırımları uyguluyoruz." dedi.

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AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde Meclis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş "Piyasa koşulları içinde, serbest piyasa ilkelerine aykırı davrandıkları yerde, mevzuatın el verdiği ölçüde idari ve cezai yaptırımları uyguluyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak şu an yaptığımız uygulamalar bunlar" ifadelerini kullandı.

Muş, zincir marketler konusunun rekabet hukuku açısından denetlendiğini, Rekabet Kurulunun, 6 zincir markete yaklaşık 2,7 milyar lira para cezası verdiğini kaydetti.

"Değişik öneriler var. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti dönüşünde zincir marketlerdeki fiyatlamalara ilişkin, "Değişik öneriler var. Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Çünkü para cezası demek ki bunları ıslah etmiyor. Para cezasının dışında atılacak adımları da ilk Kabine toplantımızda inşallah masaya yatırırız ve oradan da bunların üzerine ayrıca gideriz. Bütün mesele yaptırımın çok daha ağır olması. Bu bunlara ürkütücü gelebilir. Bunu halletmek lazım" diye konuşmuştu

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