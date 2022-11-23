Ali Babacan reklamını reddeden kanallar listesi şaşırttı! Acun Ilıcalı da istememiş

2023 seçimleri için reklam filmi çeken Deva Partisi 8 ulusal kanaldan red yanıtı aldı. Parası karşılığı yayınlanması istenen reklamı reddeden kanalların listesini Ali Babacan duyurdu. Bazılarına çok şaşıracaksınız.

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Deva Partisi 2023 yılı seçimleri için çektiği reklam filmini yayınlatmaya başladı. Reklam filminin seslendirmesini Ali Babacan yaptı. Bazı kanallarda yayına giren reklam filmi meğer ulusal ve bilindik bazı kanallardan red yanıtı almış. Listede Acun Ilıcalı ile birlikte Doğuş ve Demirören grubu kanalları da yer alıyor.

Korkmayın yayınlayın

Ali Babacan, parası karşılığı reklam filmini 8 televizyon kanalının reddettiğini açıkladı. 'Korkmayın' diye twit atan Ali Babacan "Türkiye kazanınca siz de kazanacaksınız. Yayınlayın reklam filmimizi. Ayrımcılık yapmayın. Biz yapmıyoruz, siz de yapmayın.” diye seslendi.

Paralı reklamı yayınlamayan kanalların listesi

Deva Partisi'nin seçim reklamını yayınlamayan kanalların listesi de partinin twitter hesabından ifşa edildi. Listede Demirören grubunun kanalları ile birlikte Doğuş ve Turkuaz Grubu kanalları bulunuyor. Acun Ilıcalı'nın kanalı da reklamı reddetti. İşte o kanalların listesi:

Demirören grubu kanalları: Kanal D, ATV, CNN Türk

Doğuş grubu kanalları : NTV, Star TV

Turkuaz Medya grubu kanalları : ATV, A Haber,

Acun Ilıcalının kanalı TV 8

TRT ve Kanal 7 kanalları...