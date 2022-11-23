Bakan Koca açıkladı: Meslekten men edildi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat'ta faaliyeti halen durdurulmuş olan özel hastanedeki hastaya kötü muamele sebebiyle 2 sağlık personelinden birinin 3 yıl süreyle meslekten men edildiğini duyurdu.

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Geçtiğimiz günlerde Tokat’taki özel bir hastanede yaşanan hastaya şiddet görüntüleri ülke gündemine oturmuştu.

Fransa'dan Türkiye'ye tatil için gelen 62 yaşındaki M.A., geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan hasta, yoğun bakımdayken hemşireler tarafından şiddete uğradı.

Yoğuna bakım kamerasına yansıyan görüntüler, hastanın yakınları tarafından izlendi.

Hastaya eziyet ettiler

Görüntülerde, biri kadın biri erkek iki yoğun bakım hemşiresinin, cihazlara bağlı olarak bilinçsizce yatmakta olan erkek hastanın çarşafla yüzünü kapatıp, elleriyle ağzını ve boğazını sıktıkları, parmaklarıyla gözüne baskı uyguladıkları görüldü.

Adeta eziyet edilen hastanın görüntüleri, sosyal medyada paylaşılarak kısa sürede gündem oldu.

Soruşturma başlatıldı

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Hastane hakkında soruşturma başlatıldı ve 2 müfettiş görevlendirildi.

Öte yandan söz konuşu şiddeti uygulayan hastane personellerinin de akıbeti merak edilen konular arasında yer aldı.

"Yoğun bakım çalışanlarına verilen cezalar karara bağlandı"

Konuya ilişkin açıklama ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Tokat'ta faaliyeti halen durdurulmuş olan özel hastanedeki olay sebebiyle yürütülen soruşturma sonucunda, yoğun bakım servisindeki bir hastaya karşı şiddet/ kötü muamele gösteren 2 yoğun bakım çalışanına verilen CEZALAR Sağlık Meslekleri Kurulunda bugün karara bağlandı.

"3 yıl meslekten men edildi"

Söz konusu 2 sağlık personelinden biri, 3 yıl süreyle meslekten men edildi. Süre sonunda, bir sağlık kurumunda çalışabilmesi için, 18 aylık mesleki ve etik eğitimi alma mecburiyeti var ve tekrar bir yoğun bakımda çalışması söz konusu değildir.

"Artık yoğun bakımda çalışamaz"

Sağlık Meslekleri Kurulunun kararına göre, diğer sağlık personeli 6 aylık mesleki eğitimden geçmek zorunda, artık yoğun bakımda çalışamaz. Bağışlanamaz davranışlarıyla toplumu ve sağlık camiasını üzenler, davranışlarının hesabını yargı önünde de mutlaka verecektir."