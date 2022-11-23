Bakan Murat Kurum 'artçı depremler sürüyor' diyerek uyardı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum artçı depremlerin sürdüğünü söyledi. Kurum "Vatandaşlarımızdan isteğimiz binaların hasarlı olup olmadığının tespitinin yapılmasını müteakip evlerine girmeleridir" dedi.

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem, panik yarattı.

Gece saat 04.08 sıralarında yaşanan sarsıntı İstanbul, Bolu, Sakarya, Ankara, Kocaeli, Kütahya, Bilecik, Bursa, İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi.

Vatandaşlar sokakta bekleyişlerini sürdürüyor

Büyük korku yaşayan vatandaşlar, soluğu sokaklarda aldı.

Bölgesde hasar tespit çalışmaları devam ederken vatandaşlar da gece saatlerinden itibaren dışardaki bekleyişlerini sürdürüyor.

Bakan Kurum son durumu açıkladı

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da harekete geçerek bölgedeki çalışmaları hızlandırdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da incelemelerde bulunmak üzere Düzce ve Gölkaya ilçesini ziyaret etti.

Bakan Kurum ziyaretin ardından deprem bölgesine ilişkin son durumu aktarmak adına basın toplantısı düzenledi.

"321 binamızda hasar tespiti yaptık"

Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"138 artçı deprem meydana geldi. Can kaybımız yok. Hızlı bir şekilde hasar tespiti yapıyoruz. 321 binamızda hasar tespiti yaptık.

Gölyaka'da 5 binamız, 8 bağımsız bölümümüz ağır hasarlı. Cumayeri, Gümüşova ve merkezde 3 binamız ağır hasarlı. Yurtlarımızda herhangi bir hasar söz konusu değil.

Kısmi, az hasarlı kamu binaları var. Bu binalara ilişkin de tadilatların yapılmasını müteakip burada kamu hizmetleri verilecek.

Vatandaşlarımızdan isteğimiz binaların hasarlı olup olmadığının tespitinin yapılmasını müteakip evlerine girmeleridir. Neticede artçı depremler hala devam ediyor.

Düzce'deki deprem çok fazla yapısal hasara yol açmadı. Sebebi, bina stokunun yüzde 75'inin Deprem Yönetmeliği'ne uygun yapılmış olmasıdır." ifadelerini kullandı.