Uzman isim ilk 48 saati işaret etti: 5.9'luk Düzce depremi İstanbul depremini tetikler mi?

Şuan sansasyonel haberler dolanabilir, bunlara kulak asamayınız. Benim kişisel görüşüm Marmara ve Kumburgaz havzaları kendi başlarına deprem üretebilecek potansiyeldeler. Havzalarda ortama 5.8 ve 6.2 enerji potansiyeli var ve bu bölgeler herhangi bir tetiklemeye ihtiyaç duymayacaklardır. Bu depremin haritasını 19 Ağustos tarihinde gösterdik. Hangi kırıkta hangi yırtılmanın olacağını, depremin büyüklüğüne kadar verdik” dedi.