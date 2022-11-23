BIST 4.804
DOLAR 18,63
EURO 19,26
ALTIN 1.042,82
HABER /  EKONOMİ

İndirim gelen benzine zam geliyor motorine ise indirim var! Benzinin litresini bu fiyattan bulamazsınız

İndirim gelen benzine zam geliyor motorine ise indirim var! Benzinin litresini bu fiyattan bulamazsınız

Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası benzin fiyatları 20 liraya düştü. Benzine bir haftada 3. kez indirim geldi ve son indirim bugün itibariyle pompaya yansıdı. Benzindeki son indirim 1 lira 16 kuruş oldu. Araç sahiplerine hemen depoyu doldurun diyoruz çünkü bu kez benzine zam haberi geldi. Motorinli araç sahiplerine ise 'indirim' müjdesi var.

Abone ol

86 dolara kadar düşen Brent petrol fiyatları yeniden yukarı doğru gidiyor. Brent petrolün fiyatı bugün 88 dolara çıkmış durumda. Bu da benzine gelen indirimin geri alınması anlamına geliyor. Sektör kaynaklarından da hem indirim hem zam haberi geldi. 20 liraya inen Benzin fiyatlarına zam, motorin fiyatlarına ise 'gecikmeli' de olsa indirim var. 

3 indirim sonrası benzine zam

Akaryakıt piyasası uzmanı gazeteci Cahit Saraçoğlu'nun aktardığına göre, benzine 55 kuruş zam geliyor. Benzin arka arkaya 3 indirim görmüştü. Önce 77 kuruş, ardından 75 kuruş, dün gece itibariyle de 1 lira 16 kuruş indirim olmuştu. Şimdi bu indirimin bir kısmı geri alıyor. 

Motorine indirim var

Piyasa uzmanının aktardığına göre motorine ise indirim var. Benzin 3 indirim alırken motorin hiç indirim almamıştı. Motorin fiyatlarına gelen indirim ise 95 kuruş oldu. Hem benzin zammı hem de motorin indirimi bu gece yarısı pompaya yansıyacak. 

Zamlı ve indirimli fiyatlar...

Gelen zamla birlikte İstanbul'da benzinin fiyatı 20,63 lira olurken motorin ise 23,91 liraya inecek. İzmir'de ise benzin fiyatı 20,80 liraya yükselirken motorin ise 24,06 liraya düşecek. 

Petrol fiyatları bugün kaç dolar?

Dün 88,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,36 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 artarak 88,46 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,06 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 88,65 ile 89,22 dolar aralığının direnç, 88,08 ile 87,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Petrol neden yükseldi

Fiyatlardaki hareketlilikte, küresel petrol talebine ilişkin belirsizlik etkili oldu. Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 800 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi. Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü ülkede talebin güçlendiği algısıyla fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Çin'de artan Kovid-19 vakaları ve alınan tedbirler ise talep endişelerine yol açarak fiyatlardaki yükselişi kısıtlıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? İşte adrese göre fay hattı sorgulama
Foto Galeri Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? İşte adrese göre fay hattı sorgulama Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Önce karısını bıçakla katletti sonra kendini ağır yaraladı
Önce karısını bıçakla katletti sonra kendini ağır yaraladı
Depremden sonra Marmaray seferleri gecikmeli başladı
Depremden sonra Marmaray seferleri gecikmeli başladı
EGM'den deprem sonrası güvenlik açıklaması: Tüm tedbirlerimizi aldık
EGM'den deprem sonrası güvenlik açıklaması: Tüm tedbirlerimizi aldık
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Erdoğan Sisi ile tokalaştı Yunan panik oldu Nikos Dendias soluğu Mısır'da aldı
Erdoğan Sisi ile tokalaştı Yunan panik oldu Nikos Dendias soluğu Mısır'da aldı
Fenerbahçe Beko deplasmanda Monaco'yu yendi
Fenerbahçe Beko deplasmanda Monaco'yu yendi
Anadolu Efes deplassmanda Armani Milan'ı ezdi geçti
Anadolu Efes deplassmanda Armani Milan'ı ezdi geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 70'den fazla artçı oldu, hasarlı binalara sakın girmeyin
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 70'den fazla artçı oldu, hasarlı binalara sakın girmeyin
Düzce deprem haritasını paylayan Naci Görür kırılacak bir fay daha var dedi tam yerini söyledi
Düzce deprem haritasını paylayan Naci Görür kırılacak bir fay daha var dedi tam yerini söyledi
Korkunç deprem sonrasi Düzce'ye yardım yağıyor
Korkunç deprem sonrasi Düzce'ye yardım yağıyor
Depremin ardından herkesin merak ettiği o harita yayınlandı! Detaylar korkunç
Depremin ardından herkesin merak ettiği o harita yayınlandı! Detaylar korkunç
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşar Esad'la 2023 Haziran seçimi öncesi el sıkışacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşar Esad'la 2023 Haziran seçimi öncesi el sıkışacak