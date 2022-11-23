İndirim gelen benzine zam geliyor motorine ise indirim var! Benzinin litresini bu fiyattan bulamazsınız

Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası benzin fiyatları 20 liraya düştü. Benzine bir haftada 3. kez indirim geldi ve son indirim bugün itibariyle pompaya yansıdı. Benzindeki son indirim 1 lira 16 kuruş oldu. Araç sahiplerine hemen depoyu doldurun diyoruz çünkü bu kez benzine zam haberi geldi. Motorinli araç sahiplerine ise 'indirim' müjdesi var.

Abone ol

86 dolara kadar düşen Brent petrol fiyatları yeniden yukarı doğru gidiyor. Brent petrolün fiyatı bugün 88 dolara çıkmış durumda. Bu da benzine gelen indirimin geri alınması anlamına geliyor. Sektör kaynaklarından da hem indirim hem zam haberi geldi. 20 liraya inen Benzin fiyatlarına zam, motorin fiyatlarına ise 'gecikmeli' de olsa indirim var.

3 indirim sonrası benzine zam

Akaryakıt piyasası uzmanı gazeteci Cahit Saraçoğlu'nun aktardığına göre, benzine 55 kuruş zam geliyor. Benzin arka arkaya 3 indirim görmüştü. Önce 77 kuruş, ardından 75 kuruş, dün gece itibariyle de 1 lira 16 kuruş indirim olmuştu. Şimdi bu indirimin bir kısmı geri alıyor.

Motorine indirim var

Piyasa uzmanının aktardığına göre motorine ise indirim var. Benzin 3 indirim alırken motorin hiç indirim almamıştı. Motorin fiyatlarına gelen indirim ise 95 kuruş oldu. Hem benzin zammı hem de motorin indirimi bu gece yarısı pompaya yansıyacak.

Zamlı ve indirimli fiyatlar...

Gelen zamla birlikte İstanbul'da benzinin fiyatı 20,63 lira olurken motorin ise 23,91 liraya inecek. İzmir'de ise benzin fiyatı 20,80 liraya yükselirken motorin ise 24,06 liraya düşecek.

Petrol fiyatları bugün kaç dolar?

Dün 88,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,36 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 artarak 88,46 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,06 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 88,65 ile 89,22 dolar aralığının direnç, 88,08 ile 87,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Petrol neden yükseldi

Fiyatlardaki hareketlilikte, küresel petrol talebine ilişkin belirsizlik etkili oldu. Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 4 milyon 800 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi. Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü ülkede talebin güçlendiği algısıyla fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Çin'de artan Kovid-19 vakaları ve alınan tedbirler ise talep endişelerine yol açarak fiyatlardaki yükselişi kısıtlıyor.