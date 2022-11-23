Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? İşte adrese göre fay hattı sorgulama
Dün gece merkez üssü Düzce olan 5.9'luk depremin ardından vatandaşlar bir kez daha deprem gerçeği ile tanıştı. 46 kişinin yaralandığı deprem sonrası binlerce vatandaş fay hattı nasıl sorgulanır sorusunun yanıtını araştırdı. Peki evinizin altından fay hattı geçiyor mu, deprem fay haritası nasıl sorgulanır?
Dün akşam ard arda yaşanan depremler panik yarattı. Merkez üssü Düzce olan depremde İstanbul, Bursa ve Sakarya gece boyunca beşik gibi sallandı. Birçok ilde hissedilen son depremler korkuttu. Peki fay hattı sorgulaması nasıl yapılır, evinizin altından fay hattı geçiyor mu? İşte deprem risk haritası...
Evlerinin yakınından ya da altından fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, bu sorunun cevabını MTA’nın haritasından sorgulama yaparak öğrenebilirler. Peki nedir bu MTA, ne işe yarar onu öğrenelim..
MTA nedir
(Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü) 14 Haziran 1935 yılında kurulmuştur. Madencilik üzerine araştırma ve çalışmalar yapan MTA Türkiye’deki yer altı kaynaklarını araştırarak, gerekli görülen yerlerde sondaj çalışmaları da yapmaktadır.
Son zamanlarda yurt genelinde yaşanan depremlerin ardından da fay hattı haritası yayınladı. MTA fay hattı haritasıyla vatandaşlar evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini kolayca öğrenebiliyor.