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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hacmimizi 200 milyon dolara çıkarmayı teyit ettik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticaret hacmimizi 200 milyon dolara çıkarmayı teyit ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'le ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda birçok alanda işbirliği imzaları atılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticaret hacmimizi 200 milyon dolara çıkarmayı teyit ettik." dedi.

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Ayrıca Erdoğan, Küba Devlet Başkanı'nın ziyaretinin iki ülke arasında yeni bir dönüm noktası teşkil edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşmaya imza atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

2015 senesinde Küba'ya ilk resmi ziyareti yapmıştım. Sayın devlet başkanının ziyareti ayrı bir önem taşıyor. Bu tarihi ziyaretin yeni bir dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum. Bu vesileyle ağustos ayında meydana gelen patlama ve kasırga felaketinde hayatını kaybedenler için taziyelerimi iletiyorum. Küba ile işbiriliğimizi artırmayı özellikle önemsiyorum.

Ticaret hedefi 200 milyon dolar

Bu yıl içerisinde bakanları ülkemizde ağırladık. Devlet başkanı ile görüşmelerimizde Türkiye Küba ilişkilerini tüm cepheleriyle ele aldık. İlişkilerimizin gerçek potansiyelinin altında kalmasında yaptırımların etkisinin bulunduğu aşikardır. Ticaret hacmimizi 200 milyon dolara çıkarmayı teyit ettik.

Yaptırımlardan kaynaklanan zorluklara rağmen firmalarımızın ilgisinin arttığını görüyoruz. İstanbul Havana arasında haftada 3 sefer düzenleyen THY ilişkilerimizin her boyutuna katkı yapıyor. TİKA'nın tarımsal kalkınmada sağladığı teknik desteği sürdüreceğiz. Ortak aşı yatırımlarına girmeyi görüşmede ele aldık. Bu alandaki işbirliğimizi de ileri seviyelere taşıyacağız.

Türkiye'de Afrika'da aynı anlayışla yardımcı olmak için yoğun çaba sarf ediyor. Dost Küba halkına şahsım ve milletim adına selamlarımı iletiyorum.

"Burada bulunmak onurdur"

Küba Devlet Başkanı Bermudez'in konuşması şöyle:

Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Bizler için burada bulunmak onurdur. Bu ziyaretin diplomatik ilişkilerimizin 70.yılına denk gelmesi önem taşıyor. Politik ilişkileri geliştirme noktasında ortak kararlılığımızı gördük.

İyi bir tempo oluşturduğumuzu düşünüyorum. Son aylarda ticari ilişkiler konusunda ilerleme olsa da çeşitlendirmek konusunda mutabık kaldık. Sayın Erdoğan'a birçok konuda çalışmaya devam edeceğimiz konusunda Küba'nın taahhütünü ifade ettik. TİKA'nın sağladığı destekler ve diğer destekler konusunda şükran duygularımı ifade etmek istiyorum.

Ekvador Ginesi'nde yapılanlar buna örnektir. ABD tarafından uygulanan Ekonomik finansal ablukaya karşı desteklerinden dolayı teşekkür etmek isterim. Castro'nun ziyareti gerçekleşmişti. Burada çok güzel anılarımız var. Sayın Erdoğan'ın Havana ziyaretinin de bizde önemli yeri oldu. Sizi yeniden bekliyoruz Küba'ya.

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