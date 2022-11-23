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TSK, Kamışlı'daki PKK/YPG terör örgütü hedeflerini vurdu

TSK, Kamışlı'daki PKK/YPG terör örgütü hedeflerini vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı topçu birlikleri, Kamışlı'da PKK'lı teröristlerin kullandığı askeri eğitim kampını vurdu.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), geçtiğimiz hafta sonu Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Pençe-Kılıç operasyonu başlattı.

Hain terör örgütünün barındığı noktaları bombalayan Mehmetçik, yaklaşık 300'e yakın teröristi öldürdü.

Kamışlı'daki PKK kampları vuruldu

TSK, operasyon kapsamında Kamışlı'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait mevzileri bombardıman altına aldı.

PKK'lı teröristlerin kullandığı askeri eğitim kampları, topçu birlikleri tarafından vuruldu.

Türkiye'nin yıllık petrol ihtiyacının yarısı Kamışlı'dan çıkıyor

Öte yandan Kamışlı bölgesi, petrol bakımından zengin olmasıyla dikkat çekiyor..

Türkiye’nin yıllık petrol ihtiyacının yarısı olan 350 bin varil petrol, Kamışlı’da çıkıyor.

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