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Dünya Kupası'na efsane başlangıç! İspanyollar Kosta Rika'yı 7-0 mağlup etti

Dünya Kupası'na efsane başlangıç! İspanyollar Kosta Rika'yı 7-0 mağlup etti

2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nun ilk haftasında İspanya, Kosta Rika'yı 7-0 mağlup etti.

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2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nun ilk haftasında İspanya ile Kosta Rika karşı karşıya geldi. Al Thumama Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İspanya, 7-0 kazandı. 

İspanya'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Dani Olmo, 21. dakikada Asensio, 30. dakikada penaltından ve 54. dakikada Ferran Torres, 75. dakikada Gavi, 90. dakikada Soler ile 90+2. dakikada Morata attı. 

Bu sonucun ardından İspanya puanını üçe çıkarırken Kosta Rika, Dünya Kupası'na puansız başladı. 

E Grubu'nun ikinci haftası İspanya - Almanya ve Japonya Kosta Rika maçlarına sahne olacak.

İspanya: 7 - Kosta Rika: 0

Stat: Al Thumama

Hakemler: Mohammed Abdulla, Mohamed Al Hammadi, Hasan Al Mahri (Birleşik Arap Emirlikleri)

İspanya: Simon, Azpilicueta, Rodri, Laporte, Alba (Dk. 64 Balde), Busquets (Dk. 64 Koke), Gavi, Pedri (Dk. 57 Soler), Ferran Torres (Dk. 57 Morata), Olmo, Asensio (Dk. 69 Williams)

Kosta Rika: Navas, Martinez (Dk. 46 Waston), Duarte, Calvo, Oviedo (Dk. 82 Matarrita), Fuller, Borges (Dk. 72 Aguilera), Tejeda, Campbell, Bennette (Dk. 61 Ruiz), Contreras (Dk. 61 Zamora)

Goller: Dk. 11 Olmo, Dk. 21 Asensio, Dk. 31 (Penaltıdan) ve 54 Ferran Torres, Dk. 74 Gavi, Dk. 90 Soler, Dk. 90+2 Morata (İspanya)

Sarı kart: Dk. 68 Calvo (Kosta Rika)

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