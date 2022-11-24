Fenerbahçe'nin yıldızı Batshuayi attı Belçika Kanada'yı devirdi!

2022 Dünya Kupası F Grubu'ndaki ilk maçında Kanada ile karşılaşan Belçika, mücadeleyi Fenerbahçe'de forma giyen Batshuayi'nin golüyle 1-0 kazandı.

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2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nun ilk haftasında Belçika ile Kanada karşı karşıya geldi. Ahmad bin Ali Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Belçika 1-0 kazandı.

Belçika'ya galibiyeti getiren golü 44. dakikada Michy Batshuayi kaydetti.

Bu sonucun ardından Belçika puanını üçe yükseltirken Kanada, Dünya Kupası'na kayıpla başladı.

F Grubu'nun ikinci haftasında Belçika - Fas ve Hırvatistan - Kanada maçları oynanacak.

Kanada penaltı kaçırdı

Kanada karşılaşmanın 10. dakikasında penaltı kazandı. Penaltı atışında topun başına geçen Alphonso Davies yaptığı vuruşta Belçika kalecisi Courtois'yı geçemedi.

Atiba ve Batshuayi ilk 11'de başladı

Beşiktaşlı Atiba, Kanada Milli Takımı kaptanı olarak ilk 11'de başladığı maçta 58. dakikaya kadar sahada kaldı. Belçika Milli Takımı'nda ise Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi 78 dakikada oynadı. Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Mertens de karşılaşmaya yedek başladı ve maçta hiç süre alamadı.

Belçika: 1 - Kanada: 0

Stat: Ahmed Bin Ali

Hakemler: Janny Sikazwe (Zambia), Jerson dos Santos (Angola), Arsenio Maringule (Botswana)

Belçika: Courtois, Alderweireld, Vertonghen, Dendoncker, Witsel, Tielemans (Dk. 46 Onana), Eden Hazard (Dk. 62 Trossard), Carrasco (Dk. 46 Meunier), Castagne, De Bruyne, Batshuayi (Dk. 78 Openda)

Kanada: Borjan, Johnston, Miller, Vitoria, Estaquio (Dk. 81 Osorio), Hutchinson (Dk. 58 Kone), Alphonso Davies, Laryea (Dk. 74 Adekugbe), Hoilett (Dk. 58 Larin), Buchanan (Dk. 81 Millar), David

Gol: Dk. 44 Batshuayi (Belçika)

Sarı kartlar: Dk. 9 Carrasco, Dk. 54 Meunier, Dk. 56 Onana (Belçika), Dk. 81 Alphonso Davies, Dk. 83 Johnston (Kanada)