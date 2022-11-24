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Mustafa Varank'tan Garo Paylan'a savunma sanayisi cevabı

Mustafa Varank'tan Garo Paylan'a savunma sanayisi cevabı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'a; "Partili arkadaşlarınız dağdaki teröristlerle aile bağları fotoğrafları çektirmediği zaman savunma sanayisine ihtiyacımız azalır" dedi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Aynı partiden milletvekillerinden, aynı konuda zıt fikirler ortaya atıldığını söyleyen Varank, buna cevap vermesinin mümkün olmadığını, yapıcı eleştirileri dikkate aldıklarını kaydetti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın "savunma sanayiine daha az yatırım yapılması gerektiğine" yönelik sözlerine işaret eden Varank, Kilis'e Gaziantep'e roketler düşerken böyle bir ifadenin absürtlük olduğunu belirtti.

"Partili arkadaşlarınız dağdaki teröristlerle aile fotoğrafları çektirmediği zaman savunma sanayiine ihtiyacımız azalır"

"Biz sektörlere kendi hevesimize göre yatırım yapmakla ilgili kararlar almıyoruz. Ülkemizin neye ihtiyacı varsa ona yatırım yapıyoruz" diyen Varank sözlerini şöyle sürdürdü:

"Göreve geldiğimizde ülkemiz altyapı fakiriydi, altyapılara yatırımlar yaptık. Şu anda sağlık teknolojilerinden yapay zekaya, savunma sanayiine yatırım yapıyoruz. Bu alanlara ihtiyaçlar azalırsa bizim de bu alanlara yatırımlarımız azalır. Birileri sınırlarımızdaki teröristleri desteklemediği zaman, İstiklal Caddesi'nde bomba patlatan terör örgütünü iklim örgütü gibi göstermediğiniz zaman, partili arkadaşlarınız dağdaki teröristlerle aile bağları fotoğrafları çektirmediği zaman savunma sanayiine ihtiyacımız azalır. Biz de o zaman bu tartışmaları bırakırız.

"Kilis'e Gaziantep'e roketler düşerken bunu demek absürtlüktür"

Çok zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Kilis'e, Gaziantep'e roketler düşerken 'Savunma sanayiine daha az yatırım yapın.' demek absürtlükten başka bir şey değildir."

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