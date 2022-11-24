BIST 4.854
DOLAR 18,62
EURO 19,44
ALTIN 1.050,48
HABER /  GÜNCEL

Bursa'da hareketli dakikalar: Kaçmaya çalıştı polis vurarak etkisiz hale getirdi!

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde polise silahlı mukavemette bulunup kaçmaya çalışan zanlı ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunan Muhammet Emin A'nın Emirsultan Mahallesi 3. Hamam Sokak'ta olduğu ihbarı üzerine hareket geçti.

Polisi gören şüpheli, yanındaki silahla ekiplere mukavemette bulunarak olay yerinden kaçmaya çalıştı. Polis, zanlıyı bacağından yaralayarak durdurdu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, zanlıyı ambulansa bindirmek istediği sırada yakınları sağlık ve polis ekiplerine engel olmaya çalışıp zorluk çıkardı.

Arbedenin ardından yaralı Muhammet Emin A. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, polise mukavemette bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Demet Evgar müjdeyi verdi: Efsane dizi 1 Kadın 1 Erkek geri dönüyor!
Demet Evgar müjdeyi verdi: Efsane dizi 1 Kadın 1 Erkek geri dönüyor!
Düzce'de eğitime deprem engeli!
Düzce'de eğitime deprem engeli!
Galatasaray flaş transferi rafa kaldırdı! Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede!
Galatasaray flaş transferi rafa kaldırdı! Fenerbahçe ve Beşiktaş devrede!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Milli Eğitim Bakanı Özer'den Öğretmenler Günü mesajı
Milli Eğitim Bakanı Özer'den Öğretmenler Günü mesajı
Beşiktaş'ın yıldızı Atiba Dünya Kupası tarihine geçti!
Beşiktaş'ın yıldızı Atiba Dünya Kupası tarihine geçti!
Fenerbahçe'nin yıldızı Batshuayi attı Belçika Kanada'yı devirdi!
Fenerbahçe'nin yıldızı Batshuayi attı Belçika Kanada'yı devirdi!
Mustafa Varank'tan Garo Paylan'a savunma sanayisi cevabı
Mustafa Varank'tan Garo Paylan'a savunma sanayisi cevabı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küba Devlet Başkanı'na tarihi hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Küba Devlet Başkanı'na tarihi hediye
İmamoğlu neye uğradığını şaşırdı! "Bana vuruyor yardım edin"
İmamoğlu neye uğradığını şaşırdı! "Bana vuruyor yardım edin"
ABD'den Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yeni askeri yardım
ABD'den Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yeni askeri yardım
Rusya saldırdı: Avrupa'da 2 ülke karanlığa büründü
Rusya saldırdı: Avrupa'da 2 ülke karanlığa büründü