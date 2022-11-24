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Düzce'de eğitime deprem engeli!

Düzce'de eğitime deprem engeli!

Düzce'de yaşanan ve çevre illerden de hissedilen 5,9'luk deprem nedeniyle Düzce'de yarın eğitime ara verildi.

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Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşerilerimiz, ilimizde yaşanan deprem nedeniyle tedbir amaçlı, ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 24 Kasım tarihinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır" sözlerini kullandı.

Vali Atay, yaptığı ikinci paylaşımında ise "Sevgili öğrenciler okullarımız cuma günü de tatil yaptık. Pazartesi okullarımızda görüşmek üzere" ifadelerine yer verdi.

Kentte, Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bugün eğitim öğretime ara verilmişti.

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