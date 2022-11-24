Demet Evgar müjdeyi verdi: Efsane dizi 1 Kadın 1 Erkek geri dönüyor!

Bir döneme damga vuran unutulmaz komedi dizisi '1 Kadın 1 Erkek' yeni bölümleriyle dijital bir platformda ekranlara geri dönüyor. Demet Evgar, başrolünü Emre Karayel'le paylaştığı '1 Kadın 1 Erkek' dizinin yeni bölümlerinden bir sahneyi "Yakında" notuyla paylaştı. 1 Kadın 1 Erkek dizisinin eski bölümleri geçtiğimiz aylarda Netflix'te yayınlamaya başlamış ve haftalarda en fazla izlenen yapımlar arasında yer almıştı. 1 Kadın 1 Erkek 2023'de Blu TV'de yayınlanmaya başlayacak.

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Oyuncu Demet Evgar, sosyal medya hesabından paylaştığı kısa bir video ile efsane dizi '1 Kadın 1 Erkek' sevenlerini heyecanlandırdı.

Evgar, 2008 yılında yayın hayatına Türkmax'te başlayan başrolünü Emre Karayel ile paylaştığı 1 Kadın 1 Erkek dizisinin yeniden seyirciyle buluşacağını duyurdu.

Demet Evgar, Emre Karayel’le başrollerini paylaştığı yeniden çekilen komedi dizisi ‘1 Kadın 1 Erkek’ten ilk görüntüleri paylaştı. Kanada yapımı ‘Un gars, une fille’ dizisinden uyarlanarak hazırlanan '1 Kadın 1 Erkek', Zeynep ve Ozan arasındaki ilişki ve gündelik hayatta başlarından geçen komik olayları konu alıyor.

1 kadın 1 erkek nerede yayınlanacak?

Yedi yıl önce final yapan dizinin 12 Eylül’de yeniden çekilip Netflix’te yayınlanacağı duyurulmuş fakat tarih verilmemişti. Evgar, Twitter hesabından paylaştığı videoya ‘Yakında’ diye not düşerek diziden bir kesit paylaştı.

Sevilen dizi 8 sezon sonunda 2015 yılında final yapmıştı. 1 Kadın 1 Erkek dizisinin eski bölümleri geçtiğimiz aylarda Netflix'te yayına girmişti. 1 Kadın 1 Erkek dizisi yeni yılda Blu TV'de seyirciyle buluşacak.

1 kadın 1 erkek hakkında

2 Ekim 2008’de TürkMax’ta yayınlanmaya başlayan ‘1 Kadın 1 Erkek’, 2012 yılında Star TV’ye transfer oldu. Dizi, 8 Aralık 2013 tarihindeki yayınlanan 375’inci bölümüyle final yaptı.

11 Eylül 2014’te FOX’ta yeniden ekranlara dönen dizi, 8 Nisan 2015’te yayınlanan 416’ncı bölümüyle bir kez daha final yaptı.