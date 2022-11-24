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İran’ın uranyum açıklaması İngiltere'yi alarma geçirdi! 'Asla nükleer silaha sahip olmamalı'

İran’ın uranyum açıklaması İngiltere'yi alarma geçirdi! 'Asla nükleer silaha sahip olmamalı'

İNGİLTERE Dışişleri Bakanı James Cleverly, İran’ın uranyum zenginleştirmeye başladığını duyurmasının ardından yaptığı açıklamada, "İran asla nükleer silaha sahip olmamalı" dedi.

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İran’ın yüksek düzeyde uranyum zenginleştirmeye başladığını duyurmasına İngiltere’den tepki geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İran nükleer programını daha da genişletiyor. Bu, rejimin küresel güvenlik için oluşturduğu tehlikenin bir başka kanıtıdır. İçeride kendi halkına vahşice zulmeden bir rejim, mutlaka dışarıdaki dostlarımızı ve müttefiklerimizi tehdit edecektir. İran asla nükleer silaha sahip olmamalı" dedi.

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) ile yeterli iş birliği yapmadığı gerekçesiyle UAEA Yönetim Kurulunda İran aleyhine alınan karara tepki olarak yüksek düzeyde uranyum zenginleştirmeye başladığını duyurmuştu. İran Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Fordo nükleer tesisinde uranyumun yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmeye başlandığı, zenginleştirilen uranyum miktarının arttırıldığı ifade edilmişti.

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