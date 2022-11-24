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Fahiş fiyatlara karşı 5 formül Aydın Ağaoğlu sıraladı ifşa ve hapis cezası önerildi

Fahiş fiyatlara karşı 5 formül Aydın Ağaoğlu sıraladı ifşa ve hapis cezası önerildi

Üretici-market arasındaki fiyat uçurumuna vatandaşlar isyan ediyor. Fahiş fiyat uygulayanların ifşa edilmesi önerisinde bulunan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Tekrar durumunda işletmeye geçici kapatma cezası verilebilir” dedi.

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Üretici-market arasındaki fiyat uçurumuna karşı yeni önlemlerin alınacağı sinyali sonrasında gözler atılabilecek adımlara çevrildi.

Gündeme yeniden gelen konu ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni önlemlerin alınacağı sinyalini verdi.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, fahiş fiyat uygulayanların ifşa edilmesini önererek, beş tedbir tavsiyesinde bulundu.

Ağaoğlu, önlem adımlarını şöyle sıraladı:

“Tüketicinin evrensel 8 temel hakkından birisi bilgilenme hakkıdır. Bizi aldatan, fahiş fiyat uygulayan kim ise ifşa edilmeli. Tekrar durumunda işletmeye geçici kapatma cezası verilebilir. Kapatmanın sebebi de işletmenin camına asılmalı. Böylece tüketici en büyük silahı olan tüketmeme hakkını kullansın. Israrla devam ediyorsa hapis cezası uygulanabilir. Bununla ilgili ekonomik suça, ekonomik ceza gerekebilir. TCK 337. maddede hüküm var. Fiyatların, işçi ücretlerinin yükselmesine, alçalmasına neden olan eylemde bulunanlar hapisle cezalandırılabiliyor. Bu cezanın ertelenemez ve paraya çevrilemez olması lazım. Dördüncü olarak gıda ürünlerinin üretimine dijital takip sistemi kurulmalı. Beşinci olarak ise paketli temel ihtiyaç ürünlerine tavsiye edilen satış fiyatı yazılmalı.”

"Tepkisiz kalmak mümkün değil"

Aydın Ağaoğlu, yaklaşık iki aydır maliyet unsuru olarak ileri sürülen akaryakıt fiyatları, dolardaki artış, enerji, elektrik, doğalgaz, personel ücretlerinin istikrarlı gittiğine dikkat çekti. Ağaoğlu, “Hatta fiyatlarda düşüşler var. Fakat çıkan fiyatlar inmediği gibi, merdiven çıkar gibi alışmışlar, tüketiciyi iyice alıştırdıklarını sanıyorlar. Sürekli fiyatlar artıyor. Buna tepkisiz kalmak mümkün değil” diye konuştu.

"İfşa firmaların cirolarının önüne geçecektir”

Yeni Şafak'ın haberine göre TÜKONFED Piyasa İzleme Komisyonu Üyesi Murat Bal ise, “Özellikle son bir ayda enerji, lojistik fiyatlarında, hammadde girdisinde ve işçi ücretlerinde bir artış olmamasına rağmen marketler fiyatlarda artışa gidiyor” derken, ifşa ve kapama cezası önerisine destek verdi. Bal, “Özellikle sebze ve meyvede aracılar çok fazla kazanıyor” dedi. TÜKONFED Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Baki Öztürk de “Şu an para cezaları kesiliyor ancak büyük firmalar bu cezalardan çok etkilenmiyor. İfşa firmaların cirolarının önüne geçecektir” şeklinde konuştu.

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