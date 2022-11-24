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Kararı bakanlık duyurdu! Ödeme süreleri bir ay uzatıldı!

Kararı bakanlık duyurdu! Ödeme süreleri bir ay uzatıldı!

Düzce depremi tüm Türkiye’de yürekleri ağza getirdi. Herkesin merakla takip ettiği depremin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, Düzce’de faaliyet gösteren mükelleflerin Kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme sürelerinin 1 ay ertelendiği belirtildi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Düzce’de faaliyet gösteren mükelleflerin Kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme sürelerinin 1 ay ertelendiği belirtildi.

Düzce’de gece saatlerinde meydana gelen şiddetli deprem çok sayıda ilde hissedildi. Türkiye'de büyük paniğe yol açan Düzce depreminin ardından, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Düzce’de faaliyet gösteren mükellefleri yakından ilgilendiren yeni bir karar aldı.

“Vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelendi”

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün Düzce’nin Gölyaka ilçesinde deprem meydana geldiği hatırlatılarak, "Bakanlığımız, deprem sonrası mükelleflerin olası mağduriyetlerinin önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Düzce ilinde faaliyet gösteren mükelleflerin kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelenmiştir. Düzce'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi.

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