BIST 4.872
DOLAR 18,63
EURO 19,45
ALTIN 1.052,66
HABER /  GÜNCEL

Marmaray'da teknik arıza: Seferler gecikmeli yapılıyor

Marmaray'da teknik arıza: Seferler gecikmeli yapılıyor

Marmaray seferlerinin teknik bir aksama nedeniyle Halkalı-Göztepe arasında yapamadığına yönelik bir bilgi paylaşıldı.

Abone ol

İstanbul'da Marmaray seferleri teknik bir aksama nedeniyle Halkalı-Göztepe arasında yapılamıyor. Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli bir şekilde yapıldığı açıklandı.

Marmaray seferlerinin teknik bir aksama nedeniyle Halkalı-Göztepe arasında yapamadığına yönelik bir bilgi paylaşıldı. Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli olarak yapıldığı duyuruldu.

Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli olarak işletilmektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir"

Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli Yolcularımız enerji sisteminde yaşanan teknik bir aksama nedeniyle Marmaray seferleri Halkalı-Göztepe arasında yapılamamakta, Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli olarak işletilmektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fahiş fiyatlara karşı 5 formül Aydın Ağaoğlu sıraladı ifşa ve hapis cezası önerildi
Fahiş fiyatlara karşı 5 formül Aydın Ağaoğlu sıraladı ifşa ve hapis cezası önerildi
Kararı bakanlık duyurdu! Ödeme süreleri bir ay uzatıldı!
Kararı bakanlık duyurdu! Ödeme süreleri bir ay uzatıldı!
Ben mehdiyim sende domuz bağı var dedi genç kıza yaptıkları yuh dedirtti
Ben mehdiyim sende domuz bağı var dedi genç kıza yaptıkları yuh dedirtti
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
ABD'den Pençe-Kılıç tepkisi: Doğrudan ABD askerlerini tehdit etti
ABD'den Pençe-Kılıç tepkisi: Doğrudan ABD askerlerini tehdit etti
İstanbul'da villa baskını! Zehir tacirlerine ağır darbe: 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
İstanbul'da villa baskını! Zehir tacirlerine ağır darbe: 3 ton uyuşturucu madde ele geçirildi
İzmir'de akrabalar arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü
İzmir'de akrabalar arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü
Resmi Gazete'de yayınlandı! Trafik cezaları, pasaport, ehliyet harçlarına rekor zam geldi
Resmi Gazete'de yayınlandı! Trafik cezaları, pasaport, ehliyet harçlarına rekor zam geldi
İran’ın uranyum açıklaması İngiltere'yi alarma geçirdi! 'Asla nükleer silaha sahip olmamalı'
İran’ın uranyum açıklaması İngiltere'yi alarma geçirdi! 'Asla nükleer silaha sahip olmamalı'
Galatasaray Hapoel Holon'u 13 sayı farkla devirdi
Galatasaray Hapoel Holon'u 13 sayı farkla devirdi
Bursa'da hareketli dakikalar: Kaçmaya çalıştı polis vurarak etkisiz hale getirdi!
Bursa'da hareketli dakikalar: Kaçmaya çalıştı polis vurarak etkisiz hale getirdi!
Demet Evgar müjdeyi verdi: Efsane dizi 1 Kadın 1 Erkek geri dönüyor!
Demet Evgar müjdeyi verdi: Efsane dizi 1 Kadın 1 Erkek geri dönüyor!