Marmaray'da teknik arıza: Seferler gecikmeli yapılıyor

Marmaray seferlerinin teknik bir aksama nedeniyle Halkalı-Göztepe arasında yapamadığına yönelik bir bilgi paylaşıldı.

Abone ol

İstanbul'da Marmaray seferleri teknik bir aksama nedeniyle Halkalı-Göztepe arasında yapılamıyor. Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli bir şekilde yapıldığı açıklandı.

Marmaray seferlerinin teknik bir aksama nedeniyle Halkalı-Göztepe arasında yapamadığına yönelik bir bilgi paylaşıldı. Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli olarak yapıldığı duyuruldu.

Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli olarak işletilmektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir"

Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli Yolcularımız enerji sisteminde yaşanan teknik bir aksama nedeniyle Marmaray seferleri Halkalı-Göztepe arasında yapılamamakta, Gebze-Erenköy arasında ise gecikmeli olarak işletilmektedir. Arızanın giderilmesi için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" denildi.