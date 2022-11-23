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Japonya, güçlü rakibi Almanya'yı 2-1 mağlup etti

Japonya, güçlü rakibi Almanya'yı 2-1 mağlup etti

2022 Dünya Kupası E Grubu maçında Japonya, güçlü rakibi Almanya'yı 2-1 mağlup etti.

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Katar 2022 Dünya Kupası E Grubu ilk maçında turnuvanın favorilerinden biri olarak gösterilen Almanya, Japonya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Japonya 2-1'lik skorla kazandı.

Alman Milli Takımı, karşılaşma öncesi OneLove kaptanlık pazubentini takmaya izin vermeyen FIFA'yı protesto etti. Almanya'da tüm oyuncular, takım fotoğrafının çekildiği anda ellerini yüzlerine gösterdi.

Japonlar maçı çevirdi

Almanya karşılaşmanın 32. dakikasında penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen İlkay Gündoğan, topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık Almanya üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda iki takım da önemli fırsatlar bulurken, Japonya karşılaşmanın 75. dakikasında Ritsu Doan ile beraberlik golünü buldu.

Beraberlik sonrası rakip kalede gol aramaya devam eden Japonya, Takuma Asano'nun 83. dakikada attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Almanya da Arjantin'le aynı kaderi yaşadı

Bu sonucun ardından Japonya, turnuvada büyük bir sürprize imza attı ve gruba 3 puanla başladı. Almanya ilk maçta puan alamadı.

Almanya, gruptaki ikinci maçında İspanya ile karşılaşacak. Japonya ise Kosta Rika ile kozlarını paylaşacak.

Hatırlanacağı üzere bir diğer favori Arjantin de Suudi Arabistan'a yenilerek turnuvaya kötü başlamıştı.

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