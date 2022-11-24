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Benzine zam motorine indirim geldi! İşte 24 Kasım 2022 benzin ve motorin satış fiyatları...

Benzine zam motorine indirim geldi! İşte 24 Kasım 2022 benzin ve motorin satış fiyatları...

Benzine 3 kez üst üste gelen indirimin ardından bu gece larısı zam geldi. Benzinin litresi 55 kuruş arttı. Motorine ise 95 kuruşluk indirim yapıldı... İşte yeni pompa fiyatları...

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmayla birlikte benzin ve motorin fiyatlarında değişiklik yaşanıyor. Araç sahipleri de benzin ve motorine gelen indirim ve zamları takip etmekte zorlanmaya başladı. 

Zam ve indirim pompaya yansıdı

Benzine geçen hafta 3 kez indirim gelmesinin ardından bu gece yarısı zam geldi. Motorin ise indirim gördü. Gece yarısından itibaren motorin grubunda 95 kuruş indirim, benzin grubunda ise 55 kuruş zam yapıldı.

İşte güncel benzin ve motorin fiyatları

Fiyat değişiklikleri pompaya yansıdı. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.84 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.62 liradan satılıyor.

İSTANBUL
Anadolu Yakası benzin fiyatı: 20,63 TL
Anadolu Yakası motorin fiyatı: 23,90 TL
Avrupa Yakası benzin fiyatı: 20,62 TL
Avrupa Yakası motorin fiyatı: 23,88 TL 

ANKARA
Benzin fiyatı: 20,79 TL
Motorin fiyatı: 24,03 TL

İZMİR
Benzin fiyatı: 20,79 TL
Motorin fiyatı: 24,07 TL

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