Ehliyet pasaport 2023 harcı zammı çok büyük! Kırmızı ışık, hız, alkol ve emniyet kemeri cezası uçtu
2023 yılı gelmeden zamları geliyor. Ehliyet pasaport harçlarına 2023 yılı için okkalı zam yapıldı. Cep telefonu harcı yüzde 122 zamlandı. Kırmızı ışık cezası, alkollü araç kullanma, hız cezaları ve emniyet kemeri cezaları da kallavi zamlandı. 1 Ocak 2023 itibariyle geçerli olacak zamlı cezalar herkesi şoke edecek. Hız sınırını yüzde 50 aşan 4 bin liradan fazla trafik cezası ödeyecek. 8 bin liralık bin ceza da var. İşte 2023 yılı ehliyet pasaport cep telefonu harçları ile zamlı trafik cezaları:
Bugün Resmi Gazete'de 2023 yılında ceza, harç ve bazı vergilerdeki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı ilan edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte 2023 yılında ceza, harç ve bazı vergilerdeki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak ilan edildi. Bu da ehliyet, pasaport ve cep telefonu harçlarına kallavi zam anlamına geliyor. Ehliyet harcı bile 2 bin liranın üstüne çıktı. Yüzde 122 değerleme ile kırmızı ışık, hız sınırı aşma, emniyet kemeri ve alkollü araç kullanmanın cezası da inanılmaz arttı. 8 bin lira ceza bile kesilecek. İşte 2023 yılında önümüze gelecek harç ve trafik cezası faturaları:
Pasaport harcı 2023 fiyatı kaç lira oldu?: Yeniden değerleme ile 2023 yılında pasaport harçları ikiye katlandı. 6 aylık pasaport harcı 309 lira 17 kuruştan 689 lira 24 kuruşa çıkacak. 3 yıl ve üstünde süreli pasaport harcı bin 48 liradan 2 bin 337 lira 95 kuruşa yükselecek.
Ehliyet harcı 2023 kaç lira oldu : Ehliyet harçları 2023 yılında kallavi zamlı olacak. A sınıfı ehliyet harcı, 370 liradan 825 lira 87 kuruşa, B sınıfı ehliyet harcı ise bin 116 lira 90 kuruştan 2 bin 489 lira 77 kuruşa yükselecek.
Cep telefonu harcı 2023 yılı fiyatı : Özel iletişim vergisine 2023 yılı için yüzde 122.93 zam yapıldı. Yurt dışından getirilen telefonlar için kayıt harcı ve ilk abonelikte alınan ücret de bu oranda artacak.