Ehliyet pasaport 2023 harcı zammı çok büyük! Kırmızı ışık, hız, alkol ve emniyet kemeri cezası uçtu

Bugün Resmi Gazete'de 2023 yılında ceza, harç ve bazı vergilerdeki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı ilan edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte 2023 yılında ceza, harç ve bazı vergilerdeki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak ilan edildi. Bu da ehliyet, pasaport ve cep telefonu harçlarına kallavi zam anlamına geliyor. Ehliyet harcı bile 2 bin liranın üstüne çıktı. Yüzde 122 değerleme ile kırmızı ışık, hız sınırı aşma, emniyet kemeri ve alkollü araç kullanmanın cezası da inanılmaz arttı. 8 bin lira ceza bile kesilecek. İşte 2023 yılında önümüze gelecek harç ve trafik cezası faturaları: