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Ekrem İmamoğlu neye uğradığını şaşırdı! "Bana vuruyor yardım edin" diyen kadını...

İSTANBUL Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe’de pazar ziyareti gerçekleştirdi. Pazarda, hamile olduğunu belirten bir kadın şiddete uğradığını belirterek Ekrem İmamoğlu’ndan yardım istedi. Ekrem İmamoğlu'nun kadını sakinleştirmesi ve ona verdiği destek dikkat çekiciydi.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazar ziyareti yaptığı sırada bir kadın, “Başkanım kadına şiddete hayır. Hamileyim bana vuruyor” diyerek yardım istedi. Ekrem İmamoğlu hemen hızlıca kadının yanına giderek olaya müdahale etti.

Bana vuruyor diye bağırdı

İstanbul Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe’de pazar ziyareti gerçekleştirdi. Pazarda, hamile olduğunu belirten bir kadın şiddete uğradığını belirterek İmamoğlu’ndan yardım istedi.

Kadını ve ağlayan bebeği sakinleştirdi

Ekrem İmamoğlu, hızlıca kadının yanına giderek olaya müdahale etti. Ekrem İmamoğlu, bebeği ile birlikte pazarda olan hamile kadını sakinleştirdi. Ardından kadının ismini öğrenen İmamoğlu, ağlayan bebeğini de sakinleştirmeye çalıştı.

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